Actrița Kayla Wallace, cunoscută din producțiile Hallmark și din serialul Landman, a anunțat că este însărcinată.

Apariție spectaculoasă la premiera Landman

În vârstă de 32 de ani, ea a împărtășit vestea pe Instagram, afișându-și burtica de gravidă și scriind în descriere: „Abia așteptăm să te cunoaștem, bebe! Premiering 2026.”

În aceeași seară, Wallace și-a etalat burtica la premiera sezonului doi al serialului Landman, desfășurată la New York. Îmbrăcată într-o rochie mulată, actrița și-a mângâiat vizibil burtica, semn că sarcina este avansată.

Alături de ea s-a aflat soțul său, actorul Kevin McGarry, cunoscut pentru rolurile din producțiile Hallmark When Calls The Heart, A Reason For The Season și The Wedding Veil.

Povestea lor de dragoste

Kayla și Kevin s-au cunoscut în 2018, pe platourile serialului When Calls The Heart. Ea interpreta personajul Fiona Miller, iar el pe Nathan Grant. Deși nu au fost un cuplu pe ecran, relația lor s-a consolidat în viața reală.

În decembrie 2022, cei doi și-au anunțat logodna printr-un clip pe Instagram, în care Kayla arăta un inel cu diamant și scria simplu: „Forever”. În septembrie 2024, s-a confirmat că perechea s-a căsătorit, iar Kevin a dezvăluit vestea purtând verigheta la un eveniment dedicat fanilor Hallmark.

Despre căsătorie, Kayla a declarat: „Ceea ce mi-a rămas în suflet au fost jurămintele. A fost o experiență unică, eram pe al nouălea nor.”

Sprijin reciproc și cariere în plină ascensiune

Wallace a povestit pentru Entertainment Tonight că soțul ei a fost mereu alături de ea: „M-a susținut în tot ce am făcut. A venit cu mine în Texas, m-a condus până acolo. Este cel mai devotat soț și sunt recunoscătoare că trăim asta împreună.”

După ce a părăsit Hallmark înainte de sezonul 11 din When Calls The Heart, Kayla Wallace a intrat în distribuția serialului Landman de pe Paramount+, unde joacă rolul Rebeccăi Falcone. Serialul, cu Billy Bob Thornton, Demi Moore și Ali Larter în distribuție, explorează lumea dură și plină de ambiții a sondelor petroliere din Texas.

