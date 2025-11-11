Catherine Paiz este însărcinată cu al patrulea copil, primul cu Igor Ten. Influencerița a aflat vestea într-o vacanță în Doha

Catherine Paiz a dezvăluit că este însărcinată cu al patrulea copil, primul cu Igor Ten. Influencerița a aflat vestea la fix o lună de la nunta cu tatuatorul.

Catherine Paiz este însărcinată cu al patrulea copil

Catherine Paiz a anunțat că este însărcinată cu al patrulea copil, primul cu soțul ei, tatuatorul Igor Ten. Anunțul vine la șase săptămâni de la nunta lor. Influencerița a aflat vestea chiar în ziua aniversării primei luni de mariaj.

Catherine Paiz mai are trei copii, două fiice și un fiu, din fosta căsnicie cu Austin McBroom. Influencerii au anunțat în ianuarie 2024 că au decis de comun acord să se despartă. Anul acesta, în luna septembrie, Paiz s-a recăsătorit cu tatuatorul Igor Ten, alături de care va deveni mamă pentru a patra oară.

„Sunt însărcinată!!!!! Încă sunt atât de șocată, aaaah”, a scris Paiz pe o fotografie cu un test de sarcină pozitiv, adăugând că este încă în primul trimestru și are grețuri.

Influencerița a surprins și câteva filmări cu ea înainte de a face testul de sarcină, într-o vacanță în Doha, Qatar. „Fac acest videoclip pentru mine, pentru că dacă nu îl voi face și sunt însărcinată sigur voi regreta”, a spus Paiz. „Aseară am mers la toaletă de vreo cinci ori și sunt curioasă. Sunt confuză. Azi se împlinește o lună de la nunta mea. Este 27 octombrie”, a continuat.

De ce a divorțat Paiz de Austin McBroom

Catherine Paiz mai are două fete, Elle (9 ani) și Alaïa (6 ani), și un fiu, Steel (5 ani), din fosta căsnicie cu Austin McBroom.

Catherine Paiz și Austin McBroom au pus capăt mariajului lor în principal din cauza infidelităților lui McBroom. Într-un episod al podcastului „Call Her Daddy”, difuzat în luna mai a acestui an, Paiz a vorbit deschis despre multiplele aventuri ale fostului soț. Printre alți factori care ar fi contribuit la divorț se numără presiunea generată de faptul că relația lor era în centrul carierei lor de vloggeri, precum și posibile dificultăți financiare.

