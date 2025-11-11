Iulia Ionescu și-a botezat fiul. „Ovi este cel mai iubit bebeluș din lume!” Cine au fost nașii băiatului

Prezentatoarea emisiunii „I like IT” de la PRO TV, Iulia Ionescu, a trecut printr-unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa: botezul primului ei copil, Ovidiu Robert.

Iulia Ionescu și-a botezat fiul

Evenimentul a avut loc în urmă cu aproximativ o lună, într-un cadru restrâns, departe de ochii publicului, la doar două luni și jumătate de la nașterea micuțului.

„Au fost doar cei mai apropiați din familie și nașii”, a dezvăluit Cătălin Măruță în emisiunea sa de la PRO TV, unde Iulia a fost invitată pentru a vorbi despre noua sa viață de mamă. Vedeta a explicat că a ales această perioadă pentru botez tocmai pentru a evita sezonul rece: „Am vrut să fie un moment intim, iar apoi venea iarna și nu voiam să-l facem când afară e foarte frig.”

Pe rețelele de socializare, Iulia a postat mai multe fotografii de la botez și un mesaj în care mulțumește familiei pentru sprijinul acordat în ultimele luni.

„Ovi este cel mai iubit bebeluș din lume, iar acum este și botezat. Cred ca a fost una dintre cele mai fericite zile din viața noastră. Desi a fost un eveniment foarte restrâns, tot ce s-a întamplat ne-a adus foarte multa bucurie!

Le mulțumim din tot sufletul nașilor, Olivia si Cosmin Moți, dar și părinților noștri, care ne-au fost cel mai mare sprijin în această perioadă.”

Nașul băiețelului este Cosmin Moți, fost fotbalist la Dinamo București, alături de soția sa, Olivia. Alegerea numelui copilului a fost una cu semnificație dublă. „Ovidiu e numele meu și al unchiului meu. L-am dus mai departe”, a spus soțul Iuliei, Ovidiu, în direct la PRO TV. În plus, prenumele Robert a fost inspirat de celebrul fotbalist Robert Lewandowski. „Eu am fost mereu fan Robert Lewandowski și avem chiar un tricou semnat de el. De acolo a venit inspirația pentru Robert”, a completat Ovidiu.

Iulia Ionescu visa de mult să devină mamă

Iulia Ionescu a devenit mamă în urmă cu câteva luni și, de atunci, a împărtășit pe rețelele de socializare momente din viața sa de familie. Fanii au putut vedea cum s-a transformat viața prezentatoarei, care a ales să păstreze discreția în privința evenimentelor personale, dar să rămână conectată cu publicul său.

Citeşte şi: Iulia Ionescu, de la iLikeIT: “ChatGPT nu este la fel de precis ca Neti Sandu, dar putem să-l rugăm să ne țină la curent și cu previziunile zilnice oferite de Neti” / Exclusiv

Citeşte şi: Iulia Ionescu de la iLikeIT dezvăluie secretul căsniciei: „Soțul nu este pasionat de tehnologie și social media, dar…” / Exclusiv

Citeşte și: Iulia Ionescu, de la iLikeIT, ține „dietă digitală”. Obiceiurile pe care le practică în timpul liber vedeta Pro TV / Exclusiv

Citeşte şi: Poate Inteligența Artificială să cucerească lumea? Iulia Ionescu, prezentatoarea iLikeIT, vine cu lămuriri la FRESH by UNICA

În aprilie 2025, Iulia Ionescu anunța cu emoție că va aduce pe lume un copil, împlinindu-și astfel un vis pe care îl purta de multă vreme. Momentul mult așteptat s-a concretizat pe 27 iulie, când vedeta de la „iLikeIT” a adus pe lume un băiețel.

„Pe 27 iulie 2025, după ce ne-a trezit din somn la 5:00 dimineața, a venit pe lume Ovi Robby, un băiețel incredibil de simpatic. De atunci trăim zile, momente și emoții incredibile. Încă nu ne vine să credem că acum suntem trei. Ne străduim să-i fim cei mai buni părinți. Să ne țineți pumnii!”, a scris Iulia Ionescu pe Instagram, în dreptul mai multor imagini video cu bebelușul ei.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News