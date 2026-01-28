Andrea Andrade, regină a frumuseții din California, s-a stins pe 16 ianuarie la 35 de ani, după o luptă de 9 ani cu cancerul de colon. Diagnosticată în 2017, și-a dedicat ultimii ani ajutând copiii bolnavi prin programul „Not All Heroes Wear Capes”.

Regină a frumuseții, răpusă de cancer

Andrea Andrade, o regină a frumuseții din California, a murit pe 16 ianuarie la vârsta de 35 de ani, după o luptă de nouă ani cu cancerul de colon. În 2017, ea a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 3, iar medicii îi estimaseră un interval de viață între șase luni și doi ani. Cu toate acestea, tânăra a sfidat prognosticul și a continuat să inspire comunitatea.

Soțul său, Chris Wilson, i-a adus un omagiu emoționant pe rețelele de socializare: „Dragostea mea eternă. Știu că acesta nu este un rămas-bun. Ne vom revedea de cealaltă parte, iubirea mea. Ține-mă în brațele tale cerești, te iubesc, mi amor”.

Cei doi au împărțit opt ani împreună, din care doi au fost căsătoriți, notează People.

Andrea era cunoscută nu doar pentru coroanele câștigate la concursurile de frumusețe – Miss West Coast, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Fresno County, Miss Regional West și Miss California Congeniality – ci și pentru implicarea sa profundă în comunitate. În ciuda diagnosticului, ea a folosit fiecare moment pentru a-și urmări visurile și a-i sprijini pe cei din jur.

Andrea Andrade a înființat un program menit să ajute copiii cu cancer

Împreună cu soțul ei, a fondat programul „Not All Heroes Wear Capes”, inspirat de un băiețel care purta un costum de supererou în timpul tratamentului său de chimioterapie, potrivit Your Central Valley.

Cuplul vizita spitale pentru a aduce zâmbete pe fețele copiilor bolnavi, împărțind cadouri și fiind însoțiți de personaje îndrăgite precum Bluey sau mascota echipei de baseball Fresno Grizzlies.

„A spus că a fost unul dintre cele mai satisfăcătoare lucruri din toată viața ei”, a povestit Chris Wilson pentru Fresno Bee.

„Simțea că este o modalitate minunată de a aduce bucurie familiilor în momente foarte grele”, a mai spus soțul Andreei.

Într-o postare pe Instagram, din aprilie 2025, Andrea a scris cu sinceritate despre aceste vizite: „Această perioadă a anului este mereu dulce-amară pentru mine. Îmi place să văd zâmbetele, dar știu durerea prin care trec acești copii și familiile lor, și mă doare sufletul”.

Ea a mărturisit că, deși și-a promis să nu plângă, „am rezistat două minute, apoi am început să plâng ca un copil!”

În ciuda faptului că intrase în remisie, cancerul a reapărut ulterior în sistemul reproductiv, ajungând în stadiul 4.

Sursă foto: Instagram

