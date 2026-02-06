Monica Pop, dezvăluiri despre ce a ajutat-o în lupta cu cancerul. Sfaturi pentru cei care se confruntă cu boala

Monica Pop a vorbit despre cancerul la colon cu care a fost diagnosticată. Medicul a trecut prin mai multe operații pentru a învinge boala de care suferă. Ea a oferit câteva sfaturi importante pentru cei care se confruntă cu cancerul.

Cum face față Monica Pop diagnosticului de cancer

Monica Pop a dat detalii despre cancerul de colon cu care se confruntă. Ea a mărturisit că a ales să nu stea la pat după fiecare intervenție, ci să se întoarcă printre pacienți.

Deși este la un pas de a suferi a șaptea operație, medicul spune că știe că are resursele necesare pentru a depăși fiecare etapă.

Medicul a spus că face tratament de mai mulți ani și spune că această afecțiune cumplită poate fi ținută sub control și chiar vindecată, în funcție de mentalitatea pe care o ai și cum te raportezi la boală.

„Eu mi-am făcut o strategie de viață. Știți cum se numește? În capul meu cum să trăiești bine cu cancer, pentru că aceasta este realitatea, în măsura în care se poate să fie bine. Dar, se poate! În primul rând, trebuie să știe toată lumea că boala aceasta nu înseamnă condamnare la moarte, deloc.E o boală gravă, categoric, dar tratabilă și uneori vindecabilă”, a mai declarat Monica Pop.

Ce sfaturi le dă celor care trec prin această boală

Monica Pop spune că este esențial ca boala săfie diagnosticat din timp. De aceea, de la primele simptome trebuie mers la medic. Ea spune că nu a mers la doctor imediat ce a avut primele simptome, iar acum plătește prețul.

„Mergeți la timp la medic dacă și când apar simptome de orice fel, pentru că afecțiunea să fie depistată la timp (ceea ce eu nu am făcut corect, iar acum „plătesc” din greu).

Faceți tot ce spune medicul oncolog: analize, investigații, tratamente, operații, tot ce este necesar și indicat”, explica Monica Pop pe rețelele de socializare.

În vara anului trecut, Monica Pop a împlinit 12 ani de luptă cu cancerul. Ea a trecut prin șase operații și multe ture de chimioterapie. Medicul a urmat cu strictețe recomandările specialiștilor. Totuși, ea spune că a dus o viață identică cu cea de dinaintea bolii: a lucrat, a gătit, și-a ajutat copiii, etic.

Medicul spune că nu a vrut să intre în atitudinea de victimă, spunând că un astfel de comportament este dăunător pentru pacient și cei din jurul lui.

