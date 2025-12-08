Monica Pop, incident într-un restaurant. Un angajat a amenințat-o: „Ieșiți afară, că dacă nu chem paza”

Monica Pop a trecut printr-o situație foarte delicată când se afla la un restaurant. Medicul oftalmolog este o persoană publică, cu multe apariții televizate și cunoscută de publicul larg. De data aceasta, ea s-a aflat într-o situație de-a dreptul șocantă, fiind rugată să iasă afară dintr-un restaurant. Iată ce s-a întâmplat.

Monica Pop, scandal într-un restaurant. I s-a spus să iasă afară

Monica Pop este un medic oftalmolog cu o carieră de succes în spate, cunoscută de publicul larg datorită aparițiilor televizate. Ea se afla la un restaurant din București, alături de câteva prietene, când un incident neplăcut s-a petrecut.

Atât ei, cât și prietenelor sale, li s-a cerut să părăsească localul pe un ton deloc prietenos. Monica Pop a povestit cum s-a întâmplat totul, explicând că tânărul angajat care i s-a adresat avea ceva personal cu ea și prietenele sale.

Totul a început după ce Monica Pop i-a cerut tânărului să închidă o ușă, pentru că venea frig.

„Am stat aproape de o ușă care se deschidea tot timpul și venea frig de afară. Și la un moment dat era și muzica acolo, ca în orice restaurant. Am spus unei doamne, unui domn, nici nu mai știu, unui tânăr, că îl rog să închidă ușa, că vine frig de afară. În momentul ăla a venit un relativ tânăr care avea, așa am reținut eu, avea un cercel în urechea stângă.

Și a început să ne spună aici nu se ridică tonul, ieșiți afară, ați venit cu PSD-ul și cu comuniștii și cu… Deci ceva ce nu se poate crede așa ceva. În primul rând, ce legătură are politica cu asta?

Cu el o fi având, dar în niciun caz, niciuna dintre noi nu face parte din niciun fel de partid. E un aspect”, a povestit Monica Pop.

„A început o escaladă”

Ea s-a arătat șocată de întreaga situație, dar și de atitudinea angajatului, care a amenințat-o că va chema paza.

„În al doilea rând, felul în care s-a purtat și a zis ieșiți afară, că dacă nu chem paza. Pentru atâta lucru, deci credeți-mă că n-a fost absolut nimic altceva. Am zis să cheme paza.

Să vedem pentru ce motiv cheamă paza, pentru că i-am spus să închidă ușa. Deci e incredibil, incredibil. Ce vă spun, a început o escaladă, că sunteți niște comuniste și nu știu ce, știu eu cine sunteți.

Adică s-a purtat execrabil, nu s-a întâmplat niciodată ca o persoană și nici una din prietenele mele, care vă spun încă o dată, toate sunt niște doamne, niște personalități și unele cu funcții, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva și n-am văzut și n-am auzit un astfel de comportament din partea cuiva.

El a dispărut total. Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, ca să spun așa, erau consternați pentru că a fost o situație absolut incredibilă”, a spus Monica Pop, conform Click.

