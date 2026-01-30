Dan Negru, despre părinții care nu își cresc copiii aproape de religie: „Nu le tăiați aripile. Lăsați-i să vadă bijuteria”

Dan Negru a avut un mesaj pentru părinții care nu sunt religioși și, drept urmare, nu le insuflă copiilor dorința de a cunoaște această parte spirituală. El a venit cu un mesaj adresat tuturor românilor, cu ocazia sărbătorii de azi, Sfinții Trei Ierarhi. Iată ce a a transmis omul de televiziune.

Dan Negru, mesaj pentru părinții care nu practică religia

Sărbătorea Sfinții Trei Ierarhi are loc în fiecare an pe 30 ianuarie și îi prăznuiește pe mării dascăli au creștinătății: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur, considerați ocrotitorii învățământului teologic.

Prezentatorul a avut un mesaj adresat părinților și celor care nu cred în religie.

„Mama mi-a spus aseară că e sărbătoare azi… Trei Ierarhi!

Suntem prieteni cu o familie din Iași – oameni admirabili, altfel, dar supărați pe religie. Puștiul lor are vreo 16 ani și, în vara asta, eu l-am dus prima dată să vadă Trei Ierarhi. Nu intrase niciodată până atunci…

Cu peste 30 de modele sculptate în piatră și cu un iconostas din marmură de Carrara, Trei Ierarhi e poate cea mai spectaculoasă construcție românească. Puține sunt în lume! Și are 387 de ani de când e în Iași!

Nu le tăiați copiilor aripile cunoașterii! Religia poate fi un spor al înțelegerii lumii. Prietenii mei din Iași au viziuni moderne, progresiste, și încerc mereu să le amintesc că Europa pe care o iubim este, totuși, creștină și că întreaga ei istorie este religioasă. Japonezii fotografiază Notre-Dame la Paris, Capela Sixtină la Vatican sau Sagrada Família la Barcelona!”, începe mesajul postat de Dan Negru.

„Opriți-vă la Trei Ierarhi când ajungeți în Iași”

Omul de televiziune a vorbit despre Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, una dintre cele mai frumoase din România. Dan Negru a îndemnat părinții să își lase copiii să vadă „bijuteria” , indiferent de părerile lor despre religie.

Opriți-vă la Trei Ierarhi când ajungeți la Iași. Lăsați-vă copiii să vadă bijuteria, orice ați crede voi despre religie! Știu că trendul corporatist de azi, curentul modern și cool, este adesea anti-religios, moralizator și politically correct. Dar, tradus în română, trend înseamnă spirit de turmă.

Și unul dintre ierarhii sărbătoriți azi, Sfântul Vasile cel Mare, are dreptate:

Să mergeți întotdeauna contra curentului. Doar peștii morți sunt duși de val”, a mai spus Dan Negru.

