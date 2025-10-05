  MENIU  
Kate Middleton, apariție neobișnuită în public. Accesoriul Prințesei de Wales a atras toate privirile

Kate Middleton, apariție neobișnuită în public. Accesoriul Prințesei de Wales a atras toate privirile
Oana Savin
.

Kate Middleton reușește să întoarcă capetele de fiecare dată când apare în public, aceasta fiind apreciată pentru ținutele ei imecabile. Însă, de data aceasta, nu ținuta elegantă a atras atenția, ci un accesoriu neobișnuit.

Accesoriul cu care Kate Middleton a atras imediat atenția

Kate Middleton, în vârstă de 43 de ani, și-a exprimat urările de bine pentru Anglia în timpul finalei Cupei Mondiale de Rugby Feminin din 2025, desfășurată zilele trecute, în calitate de patroană a Federației de Rugby, care guvernează acest sport în Anglia. Prințesa de Wales a distribuit în mediul online și câteva imagini din timpul unei vizite făcute echipei. În imagine, soția Prințului William apare cu un accesoriu neașteptat: o pălărie de cobwoy roșie cu boruri decorate cu strasuri și o tiară.

Prințesa Catherine a zâmbit larg la aparatul de fotografiat, alături de membrii echipei de rugby, doi dintre aceștia purtând pălării de cowboy similare, cu un trandafir roșu realizat din strasuri.

Această tiară neobișnuită a fost purtată de Kate Middleton cu doar câteva zile înainte ca Prințesa de Wales să o poarte pe cea autentică, la banchetul de stat organizat în onoarea vizitei președintelui Donald Trump în Marea Britanie. La gala de la Castelul Windsor, Kate a purtat o rochie haute couture creată de designerul britanic Phillipa Lepley, cu un palton de seară din dantelă Chantilly aurie, brodată manual, peste o rochie de mătase. Și-a completat ținuta cu Lover’s Knot Tiara a Reginei Maria, care este tiara favorită a Prințesei.

Prințesa de Wales a purtat doar 4 tiare de când a intrat în familia regală

De-a lungul celor 13 ani de viață regală, de la căsătoria cu soțul ei, Prințul William, în 2011, Prințesa de Wales a purtat doar patru tiare, iar una a devenit preferata ei.

Prima și singura dată când Kate a purtat vreodată diadema Cartier Halo (până acum, cel puțin) a fost într-o zi pe care o va ține minte pentru totdeauna – ziua nunții ei cu William, pe 29 aprilie 2011. Debutul tiarei lui Kate a fost o piesă împrumutată chiar de la Regina Elisabeta, pe care Prințesa de Wales a purtat-o la nunta sa de la Westminster Abbey.

După ziua nunții ei și primul moment în care a apărut cu o tiară, a mai durat un an până ce Kate Middleton a purtat o a doua astfel de bijuterie. Prințesa Catherine a ales pentru o recepție diplomatică de la Palatul Buckingham, pe 3 decembrie 2012, tiara Lotus Flower, realizată pentru Regina Mamă în anul 1923.

De departe, tiara preferată a lui Kate este Queen Mary Lover’s Knot Tiara, pe care a purtat-o ​​pentru prima dată pe 8 decembrie 2015, asortată cu o rochie Alexander McQueen la recepția diplomatică anuală. Înainte de a deveni piesa preferată a lui Kate, această tiara a fost îndrăgită de Prințesa Diana, care a purtat-o ​​în repetate rânduri.

A patra și ultima diademă pe care Prințesa Kate a purtat-o ​​de-a lungul celor 13 ani de existență ca membru al familiei regale – și o diademă pe care a purtat-o ​​o singură dată până acum – este Strathmore Rose Tiara, pe care a purtat-o ​​pe 23 noiembrie 2023 pentru o vizită de stat din Coreea de Sud, împreună cu o rochie albă Jenny Packham cu ornamente aurii.

