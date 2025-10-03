Actorul Eric Dane, cunoscut din serialul „Grey’s Anatomy”, a fost surprins într-un scaun cu rotile în timpul unei apariții publice recente, la câteva luni după ce și-a făcut public diagnosticul de scleroză laterală amiotrofică (SLA).

Eric Dane, în scaun cu rotile, de nerecunoscut din cauza bolii

Potrivit imaginilor obținute de Daily Mail, Dane a fost fotografiat și filmat marți, 30 septembrie, pe aeroportul din Washington, D.C.

Îmbrăcat într-un tricou negru, pantaloni asortați și o jachetă închisă la culoare, actorul și-a completat ținuta cu adidași roșii cu alb și o geantă crossbody. Într-un scurt moment surprins de camere, Dane a transmis un mesaj simplu, dar plin de speranță fanilor săi: „Keep the faith, man” (Păstrați-vă credința!).

Apariția vine în contextul luptei sale cu SLA, o boală neurodegenerativă gravă, care afectează treptat controlul muscular. Dane a vorbit deschis în ultimele luni despre provocările acestei afecțiuni, dar și despre dorința sa de a rămâne implicat în viața de familie și în eforturile de susținere a cercetării medicale.

La 52 de ani, Dane a mărturisit că, în ciuda declinului stării sale de sănătate, nu renunță la speranță și își dorește să fie prezent în viața fiicelor sale, Billie Beatrice (15 ani) și Georgia Geraldine (13 ani).

„Vreau să profit de fiecare moment. Vreau să le văd terminând facultatea, căsătorindu-se, poate chiar să am nepoți”, a spus actorul în clipul postat de Swalwell pe rețelele sociale. „Vreau să fiu acolo pentru toate astea. Așa că voi lupta până la ultima suflare.”

Absența de la Emmy și implicarea în lupta pentru tratamente

Luna trecută, Dane a stârnit îngrijorare după ce nu a mai apărut la gala premiilor Emmy, unde urma să prezinte un premiu alături de fostul coleg Jesse Williams. A doua zi, actorul a apărut online într-un mesaj video, anunțând colaborarea sa cu organizația nonprofit I AM ALS (amyotrophic lateral sclerosis) și lansarea campaniei „Push for Progress”, care urmărește strângerea unui miliard de dolari în următorii trei ani pentru cercetarea unui tratament.

„Sunt Eric, actor, tată și acum o persoană care trăiește cu SLA. De peste un secol, SLA nu are leac, iar noi am obosit să acceptăm status quo-ul. Avem nevoie de cel mai rapid drum către o vindecare”, a spus el în mesajul video.

Dane a pledat și pentru extinderea accesului la tratamente prin legea „Act for ALS”, adoptată în 2021 și valabilă până în 2026, care permite finanțarea federală pentru terapii și cercetare.

Familia, sprijinul și suferința

Soția sa, actrița Rebecca Gayheart, a vorbit recent despre impactul devastator al diagnosticului asupra familiei. „Este sfâșietor. Fetele noastre suferă mult și încercăm să trecem prin asta. E o perioadă grea”, a declarat ea pentru revista People. Cele două adolescente merg la terapie, iar familia încearcă să păstreze speranța și demnitatea în fața bolii.

Gayheart, care s-a căsătorit cu Dane în 2004 și a cerut divorțul în 2018, a renunțat la separare în 2025, la scurt timp după ce actorul și-a făcut public diagnosticul. „Eric va fi mereu parte din familia mea, indiferent dacă suntem căsătoriți sau nu. Suntem mai apropiați acum, dar nu ne place motivul pentru care s-a întâmplat asta”, a spus ea.

SLA, cunoscută și ca boala Lou Gehrig, afectează celulele nervoase din creier și măduva spinării, ducând treptat la pierderea controlului muscular și paralizie. Dane a recunoscut într-un interviu anterior că fiecare dimineață îi amintește că trăiește cu această realitate: „Mă trezesc și îmi dau seama imediat că se întâmplă. Nu e un vis.”

În ciuda diagnosticului, Eric Dane rămâne un simbol al curajului și al speranței, luptând nu doar pentru propria viață, ci și pentru viitorul celor afectați de această boală devastatoare.

