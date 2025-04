Eric Dane (52 ani) a dezvăluit că a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (ALS). Boala, care este cunoscută și ca boala neuronului motor, sau Lou Gehrig, este o afecțiune degenerativă rară și incurabilă care afectează sistemul nervos în timp și provoacă paralizia din ce în ce mai mare a mușchilor.

Eric Dane, diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică

Eric Dane a declarat pentru People că a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (ALS) și roagă lumea să îi acorde intimitatea necesară în această perioadă. Pe de altă parte, actorul spune că este recunoscător că își are familia aproape.

„Am fost diagnosticat cu ALS. Sunt recunoscător că am familia mea iubitoare alături de mine în timp ce navigăm în următorul capitol”, a afirmat starul din celebrul serial „Grey’s Anatomy”.

Actorul, în vârstă de 52 de ani, este căsătorit cu Rebecca Gayheart, iar cuplul are doi copii, Billie Beatrice, în vârstă de 15 ani, și Georgia Geraldine, în vârstă de 13 ani.

„Mă simt norocos că pot continua să lucrez și aștept cu nerăbdare să mă întorc pe platoul Euphoria săptămâna viitoare. Vă rog să ne oferiți mie și familiei mele intimitate în această perioadă”, a mai transmis Eric Dane.

După ce a primit diagnosticul, Eric Dane și Rebecca Gayheart, care se aflau în proces de divorț, au decis să nu se mai separe și să rămână împreună, notează DailyMail.

Citește și: Andrew Tate, în centrul unor noi acuzații grave, după ce a amenințat o femeie cu pistolul. „Vei face ce spun eu sau va fi iadul pe pământ!”

Citește și: Mario Fresh a lămurit dacă este într-o relaţie sau nu, după ce s-ar fi sărutat pasional cu o domnişoară: „Am trecut prin toate momentele”. Imagini cu cei doi

Vedete afectate de ALS

ALS a fost cunoscută în mod colocvial în America ca boala lui Lou Gehrig încă de când iubitul jucător de baseball a murit în anul 1941, la vârsta de 37 de ani.

Partenerul Sandrei Bullock, Bryan Randall, a încetat din viață în 2023, după o luptă de trei ani cu ALS, în timp ce creatorul SpongeBob Squarepants, Stephen Hillenburg, a murit și el din cauza acestei boli în 2018, la doar un an după ce și-a anunțat diagnosticul.

Stephen Hawking a fost o altă personalitate diagnosticată cu ALS. Acesta a reușit să trăiască cu boala timp de mai bine de jumătate de secol, înainte de a înceta din viață în 2018, la vârsta de 76 de ani.

Citește și: George Buhnici, amenințat cu moartea: „M-am dus și am depus o plângere”. De la ce a pornit conflictul

Citește și: Petre Roman, apariţie surpriză la aniversarea cu 100 de invitaţi a fiicei sale, Oana Roman. Au îngropat definitiv securea războiului

În urmă cu doar două luni, diva R&B Roberta Flack – ale cărei single-uri de succes au inclus „Killing Me Softly With His Song” – a murit la vârsta de 88 de ani, după ce a spus public în 2022 că suferă de ALS.

Actorul englez David Niven, câștigător al Oscarului, a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică în 1980 și a murit trei ani mai târziu, la 73 de ani, în timp ce starul The Right Stuff, Sam Shepard, și-a pierdut viața din cauza complicațiilor bolii în 2017, la vârsta de 73 de ani.

Fostul jucător NFL Steve Gleason încă trăiește cu ALS după ce și-a făcut public diagnosticul în 2011, la trei ani de la retragerea sa din fotbal.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Eric Dane

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News