Andra Măruță lămurește situația după derapajul verbal la adresa unui fan care a confundat-o cu Delia: „Am comis-o”

Andra Măruță a fost pusă într-o situație ușor jenantă când a fost confundată cu Delia la un concert. Cântăreața a povestit o glumă pe care un fan a făcut-o, iar reacția ei a fost una nervoasă și impulsiv. Iată cum s-a întâmplat totul.

Andra, confundată cu Delia

Andra Măruță a fost invitată în podcastul găzduit de Teo Trandafir și a vorbit despre mai multe lucruri din viața ei. Ea a abordat și subiectul privind situația de care a avut parte după un eveniment, când un fan a strigat-o Delia. Momentul a devenit rapid viral, iar fanii s-au amuzat pe seama situației.

„Întotdeauna au fost Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, la cântăreți a fost Andra și Delia. Noi întotdeauna ne-am iubit, ne-am apreciat. Niciodată n-a fost să mă uit într-un fel la Delia, din contră, îmi place maxim de ea și de fiecare dată când ne vedem stăm la povești. Știi cum? Dacă ne-ai auzi, ai zice „Femeile astea niciodată nu au împărțit ceva”, a explicat Andra Măruță.

Teo a replicat „chiar n-ați împărțit”, iar cântăreața a explicat că s-ar putea să fi apelat ambele la aceeași stilistă.

„Sunt sigură că Hilke, cea care ne îmbracă pe amândouă, ea ne știe pe amândouă și întotdeauna a zis „eu nu înțeleg chestia asta cu oamenii ăștia”. Dar și Delia primește la fel mesaje sau la concerte o strigă Andra, și ea pățește, doar că la mine așa s-a întâmplat”, a spus cântăreața.

Delia i-a scris și a încurajat-o

După întreaga întâmplare, Andra a povestit că Delia i-a transmis un mesaj de încurajare și i-a spus că la fel ar fi răspuns și ea. Pe scurt, un fan a strigat-o pe Andra pe numele Delia, iar artista s-a supărat și i-a vorbit urât. Cântăreața i-a spus fanului „Mânca-i-ai c**** lui Delia!”, iar momentul a devenit viral pe internet, iar fanii s-au amuzat, în timp ce alții au criticat-o pentru limbaj.

După ce am cântat, am stat la sesiunea de poze cu toți oamenii … evident că nu pot să fac poze cu toată lumea, fac și eu acolo 10-15-20 de minute, cât îmi oferă timpul și spațiu, cum e organizat, lumina bună, că nu fac poze să apar pe tot internetul și să arăt… Ne dorim și noi să arătăm într-un fel în pozele alea și după ce am terminat pozele, mă duceau oamenii spre mașină.

Bineînțeles că au mai fost 2-3 care n-au apucat să facă poză și unul de pe acolo a zis „Delia”.., ceva cu Delia și mie mi s-a părut…și îi zic „Ai glume în program? M-ai strigat Delia? Mânca-i-ai ….

Am intrat în mașină și le zic colegilor cred că am comis-o și cred că o să apar pe internet peste câteva zile. În fine, mie mi s-a părut foarte haios, că Delia mi-a scris și a zis bravo, fată, așa aș fi căut și eu la fel. Te pup, te iubesc, bravo că ai răspuns așa. Adică nu a existat între noi o chestie”, a explicat Andra.

