Andra, dezvăluiri rare despre începuturile relației cu Cătălin Măruță: „El era deja mare când ne-am întâlnit”

Andra a oferit detalii rare despre începuturile relației cu Cătălin Măruță, în podcastul lui Teo Trandafir. Artista și prezentatorul de la Pro TV formează un cuplu din anul 2006 și împreună au doi copii, un fiu și o fiică, David și Eva.

Andra, dezvăluiri rare despre începuturile relației cu Cătălin Măruță

Invitată în podcastul „Gând la gând cu Teo”, găzduit de Teo Trandafir, Andra a făcut dezvăluiri rare despre începuturile relației cu Cătălin Măruță. Cântăreața și prezentatorul „La Măruță” formează un cuplu de aproape două decenii.

În podcastul lui Teo Trandafir, Andra a spus că este împăcată cu faptul că este o persoană sensibilă, chiar dacă acest lucru a venit la pachet și cu suferință de-a lungul timpului. „Cred că te ajută și Cătălin”, i-a spus moderatoarea podcastului.

„E o chestie acolo, e o energie. Noi efectiv am crescut împreună. El era deja mare când eu m-am întâlnit cu el. La modul că nu era un băiețel. Eu aveam 20 de ani. După doi ani ne-am căsătorit. Eu eram un copil. Tata avea grijă de mine mereu. Nu am mers în cluburi. Mergeam pentru că aveam concerte. Am trecut prin toate și am crescut. Nu știu ce a fost înainte de relația asta, mă crezi?”, a spus Andra.

Cu cine a format Andra un cuplu înainte să-l cunoască pe Cătălin Măruță

În continuarea dialogului, Andra a fost întrebată dacă a avut vreo altă relație înainte să-l cunoască pe soțul ei.

„Am avut o relație înainte de Cătălin, de doi ani și jumătate. La vremea aia cânta și el într-o trupă cred. Eram la aceeași casă de discuri. Se leagă lucrurile cum le vrea Dumnezeu”, a fost răspunsul artistei.

În trecut, Andra a mărturisit că între ea și Cătălin nu a fost vorba de dragoste la prima vedere. Cei doi s-au cunoscut la emisiunea pe care Cătălin o prezenta la acea vreme, „Tonomatul DP 2”.

„Ne-am văzut prima dată la el la emisiune la TVR. Eram amici. Nu-l vedeam atunci ca pe bărbatul cu care mi-aș petrece toată viața, mai ales când avea părul lung. Nu mi-a plăcut deloc. Când s-a tuns, am început să-l privesc cu alți ochi”, spunea Andra în urmă cu mai mulți ani.

Care este secretul relației lor

Andra și Cătălin au devenit treptat prieteni, apoi iubiți, soț și soție, și, mai târziu, părinți. În luna mai, într-un interviu pentru Unica.ro, Andra a dezvăluit care este secretul relației lor de aproape două decenii.

„Nu cred că există niciun secret. Dacă există iubire și comunicare și știi să te lupți, adică dacă asta îți dorești, pentru că sunt sigură că toți oamenii se iubesc când merg spre căsnicie, dar important e cât de mult îți dorești să fii acolo, știi? Unii renunță pe parcurs destul de repede, de-asta se despart, de-asta auzim în stânga și în dreapta de divorțuri. Eu nu știu dacă pot să dau un sfat. E o luptă pentru iubire, pentru a fi bine tu cu tine și cu el. Nu zice nimeni că e ușor, dar trebuie să-ți dorești să fii acolo, în căsnicie, în familie”, a spus Andra, în exclusivitate pentru Unica.ro.

