Fanul obsedat de Andra revine cu mesaje bizare după ce a fost eliberat de la Psihiatrie. Familia Măruță are ordin de protecție împotriva lui

Marian V., fanul obsedat care a intrat în curtea Andrei și a lui Cătălin Măruță în august 2025, își reia acțiunile bizare în 2026. Deși a fost internat la Psihiatrie și are un ordin de restricție, continuă să posteze mesaje alarmante pe rețelele sociale.

Andra și familia, hărțuiți din nou de fanul obsedat

Andra și familia sa se află în fața unui nou val de hărțuire din partea unui fan obsedat. Marian V., bărbatul care a intrat în curtea artistei și a soțului său, Cătălin Măruță, în august 2025, a reînceput să îi trimită mesaje bizare pe rețelele sociale, în ciuda ordinului de protecție emis împotriva sa.

Marian V., care se autoproclamă „influencer ghidat de Dumnezeu”, a declanșat un val de îngrijorare publicând, după Revelion, postări în care susține că are o misiune divină de a o proteja pe artistă.

Potrivit Spynews, printre mesajele sale tulburătoare se numără afirmații precum „Dumnezeu nu doarme niciodată!” sau declarații în care susține că dorește să o elibereze pe Andra de soțul său.

Individul fusese internat forțat la Psihiatrie, dar a fost ulterior externat, fiind considerat recuperat.

Bărbatul respinge acuzațiile de amenințare

În 2025, soții Măruță au fost nevoiți să alerteze autoritățile după ce bărbatul a pătruns pe proprietatea lor.

„Omul a venit. I s-a spus frumos să nu mai vină, dar dacă tot a insistat, am ajuns în situația asta în care oricine ar fi ajuns”, a declarat Andra pentru emisiunea „Viața fără filtru” de la Antena Stars.

Artista a adăugat că, deși apreciază admirația fanilor, atunci când aceasta se transformă în obsesie, devine periculoasă pentru familie.

„Apreciez foarte tare admirația fanilor, pentru că noi, artiștii, din asta trăim, din admirația lor, din aplauzele lor, dar când devine obsesie e periculos pentru familia noastră, iar familia noastră este prioritatea noastră. Omul a venit. I s-a spus frumos să nu mai vină, dar dacă tot a insistat, am ajuns în situația asta în care oricine ar fi ajuns. Orice om de rând cred că ar trebui să reacționeze așa. A fost atenționat să nu ne mai deranjeze, dacă tot a insistat să o facă atunci am apelat la instituțiile care ne pot ajuta în sensul ăsta”, spunea atunci Andra Măruță.

Cătălin Măruță, la rândul său, a explicat situația: „Sunt obsesii pe care el le are legate de Andra, de faptul că vrea să o salveze, nu știm de cine. El pur și simplu spune că face chestia asta din dragoste pentru Andra să o protejeze, să fie alături de ea. Nu au fost niște amenințări față în față, fizice, sunt doar niște lucruri pe care nu face altceva decât să le posteze pe rețelele de socializare”.

Cu toate că o brățară de monitorizare a fost montată la piciorul lui Marian V., acesta continuă să încalce restricțiile, postând mesaje care stârnesc teamă. În unele videoclipuri, bărbatul susține că nu poate ignora „voința Domnului” și respinge acuzațiile de amenințare, susținând că mesajele sale sunt doar „avertismente”.

