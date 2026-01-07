  MENIU  
Home > Vedete > Fanul obsedat de Andra revine cu mesaje bizare după ce a fost eliberat de la Psihiatrie. Familia Măruță are ordin de protecție împotriva lui

Fanul obsedat de Andra revine cu mesaje bizare după ce a fost eliberat de la Psihiatrie. Familia Măruță are ordin de protecție împotriva lui

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Marian V., fanul obsedat care a intrat în curtea Andrei și a lui Cătălin Măruță în august 2025, își reia acțiunile bizare în 2026. Deși a fost internat la Psihiatrie și are un ordin de restricție, continuă să posteze mesaje alarmante pe rețelele sociale.

Andra și familia, hărțuiți din nou de fanul obsedat

Andra și familia sa se află în fața unui nou val de hărțuire din partea unui fan obsedat. Marian V., bărbatul care a intrat în curtea artistei și a soțului său, Cătălin Măruță, în august 2025, a reînceput să îi trimită mesaje bizare pe rețelele sociale, în ciuda ordinului de protecție emis împotriva sa.

andra cu kikiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Marian V., care se autoproclamă „influencer ghidat de Dumnezeu”, a declanșat un val de îngrijorare publicând, după Revelion, postări în care susține că are o misiune divină de a o proteja pe artistă.

Potrivit Spynews, printre mesajele sale tulburătoare se numără afirmații precum „Dumnezeu nu doarme niciodată!” sau declarații în care susține că dorește să o elibereze pe Andra de soțul său.

A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Recomandarea zilei

Individul fusese internat forțat la Psihiatrie, dar a fost ulterior externat, fiind considerat recuperat.

Citește și: Antonia, la un pas să fie înșelată de un medic. Cum a profitat acesta de un complex al artistei: „Sunt mândră că nu am cedat”

Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Recomandarea zilei

Citește și: Andra și Cătălin Măruță, vacanță alături de o vedetă din showbiz. Unde au fugit după ce au muncit în noaptea de Revelion: „Zăpadă ca altădată. Așa ne-am dorit începutul de an”

Bărbatul respinge acuzațiile de amenințare

În 2025, soții Măruță au fost nevoiți să alerteze autoritățile după ce bărbatul a pătruns pe proprietatea lor.

„Omul a venit. I s-a spus frumos să nu mai vină, dar dacă tot a insistat, am ajuns în situația asta în care oricine ar fi ajuns”, a declarat Andra pentru emisiunea „Viața fără filtru” de la Antena Stars.

Artista a adăugat că, deși apreciază admirația fanilor, atunci când aceasta se transformă în obsesie, devine periculoasă pentru familie.

„Apreciez foarte tare admirația fanilor, pentru că noi, artiștii, din asta trăim, din admirația lor, din aplauzele lor, dar când devine obsesie e periculos pentru familia noastră, iar familia noastră este prioritatea noastră. Omul a venit. I s-a spus frumos să nu mai vină, dar dacă tot a insistat, am ajuns în situația asta în care oricine ar fi ajuns. Orice om de rând cred că ar trebui să reacționeze așa. A fost atenționat să nu ne mai deranjeze, dacă tot a insistat să o facă atunci am apelat la instituțiile care ne pot ajuta în sensul ăsta”, spunea atunci Andra Măruță.

Citește și: Zbor de senzație. Cum a încins Andra atmosfera la 10.000 de metri altitudine. Nu toată lumea s-a bucurat: „Nu scapă lumea de familia Măruță nici în ceruri”

Citește și: Cătălin Scărlătescu, primele imagini cu noua iubită. Cine este Elena Gogean, femeia care a înlocuit-o pe Doina Teodoru

Cătălin Măruță, la rândul său, a explicat situația: „Sunt obsesii pe care el le are legate de Andra, de faptul că vrea să o salveze, nu știm de cine. El pur și simplu spune că face chestia asta din dragoste pentru Andra să o protejeze, să fie alături de ea. Nu au fost niște amenințări față în față, fizice, sunt doar niște lucruri pe care nu face altceva decât să le posteze pe rețelele de socializare”.

Cu toate că o brățară de monitorizare a fost montată la piciorul lui Marian V., acesta continuă să încalce restricțiile, postând mesaje care stârnesc teamă. În unele videoclipuri, bărbatul susține că nu poate ignora „voința Domnului” și respinge acuzațiile de amenințare, susținând că mesajele sale sunt doar „avertismente”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andra

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cătălin Scărlătescu a publicat prima imagine alături de noua iubită, în vacanța din Mexic. Juratul de la MasterChef păstrează misterul. „Arhitecta”
Cătălin Scărlătescu a publicat prima imagine alături de noua iubită, în vacanța din Mexic. Juratul de la MasterChef păstrează misterul. „Arhitecta”
Fanatik
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat de plată datorită prescripției
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat de plată datorită prescripției
GSP.ro
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Citește și...
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut politician
Putin, apariţie îngrijorătoare de Crăciun! E tras la faţă, palid şi pare că suferă. A slăbit enorm, imaginile fac furori
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Țările din Europa care au introdus noi taxe pentru turiști. Intră în vigoare în 2026
Elena Udrea, revenire emoționantă acasă, în Buzău, după sărbători, cu întreaga familie. Imaginile alături de fiica sa, Eva Maria, s-au viralizat
Manuela Hărăbor, revoltată după majorarea taxelor și impozitelor în 2026. "Domnule Bolojan... Cu părere de rău vă spun..." Mesajul transmis premierului
Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Vești bune pentru pensionari, se indexează pensiile cu 13% plus 50% din creșterea venitului mediu brut. Va fi eliminată și plata CASS

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Elena Udrea, revenire emoționantă acasă, în Buzău, după sărbători, cu întreaga familie. Imaginile alături de fiica sa, Eva Maria, s-au viralizat
Elena Udrea, revenire emoționantă acasă, în Buzău, după sărbători, cu întreaga familie. Imaginile alături de fiica sa, Eva Maria, s-au viralizat
Manuela Hărăbor, revoltată după majorarea taxelor și impozitelor în 2026. "Domnule Bolojan... Cu părere de rău vă spun..." Mesajul transmis premierului
Manuela Hărăbor, revoltată după majorarea taxelor și impozitelor în 2026. "Domnule Bolojan... Cu părere de rău vă spun..." Mesajul transmis premierului
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Elle
Daciana Sârbu, într-o ipostază romantică alături de noul partener, Alex Ghionea. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Daciana Sârbu, într-o ipostază romantică alături de noul partener, Alex Ghionea. Ce moment special au sărbătorit cei doi. Foto
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Răspunsul perfect dat de Cher celor care o critică pentru diferența de vârstă de 40 de ani dintre ea și iubitul ei, Alexander „AE” Edwards: „Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi, dar…”
Răspunsul perfect dat de Cher celor care o critică pentru diferența de vârstă de 40 de ani dintre ea și iubitul ei, Alexander „AE” Edwards: „Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi, dar…”
DailyBusiness.ro
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
A1.ro
Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple
Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple
Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL
Cine este Oase de la Power Couple 2026. Care este numele lui real și de ce este certat cu CRBL
Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț
Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț
Valeriu Gheorghiță, apariție surpriză cu întreaga familie. Medicul militar a fost într-o vacanță exotică cu soția și cei doi copii
Valeriu Gheorghiță, apariție surpriză cu întreaga familie. Medicul militar a fost într-o vacanță exotică cu soția și cei doi copii
Romeo Vasiloni de la "Insula Iubirii" și Beatrice Albu, finalista "iUmor", formează un cuplu. "E foarte intensă povestea!" Cum s-au cunoscut cei doi
Romeo Vasiloni de la "Insula Iubirii" și Beatrice Albu, finalista "iUmor", formează un cuplu. "E foarte intensă povestea!" Cum s-au cunoscut cei doi
Observator News
Oraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul casei
Oraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul casei
Libertatea pentru Femei
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medic avertizează: ingredientul „spectaculos” din unele băuturi care îți poate perfora stomacul
Medic avertizează: ingredientul „spectaculos” din unele băuturi care îți poate perfora stomacul
Riscul tău de demență poate crește cu 45%. Detaliul zilnic la care aproape nimeni nu este atent
Riscul tău de demență poate crește cu 45%. Detaliul zilnic la care aproape nimeni nu este atent
„Ucigașul tăcut” care lovește fără avertisment. 85% dintre bolnavi sunt nediagnosticați
„Ucigașul tăcut” care lovește fără avertisment. 85% dintre bolnavi sunt nediagnosticați
Medicamentele comune pentru durere folosite de milioane de oameni care cresc riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral
Medicamentele comune pentru durere folosite de milioane de oameni care cresc riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton