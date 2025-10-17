Eva Măruță revine pe marile ecrane în comedia „Tati full-time”. Când apare filmul în cinematografe

După debutul pe marele ecran în comedia „Tati part-time”, Eva Măruță mai face un pas înainte în cariera de actriță, în continuarea „Tati full-time”, în cinematografe din 18 noiembrie.

Eva Măruță revine pe marile ecrane în comedia „Tati full-time”

S-a lansat trailerul oficial al filmului „Tati full-time”, continuarea comediei „Tati part-time”, cu Eva Măruță, Alex Bogdan și Raluca Aprodu în rolurile principale. Distribuția a fost completată de Elvira Deatcu și Cristian Crețu în rolul socrilor protagonistului și de Alexandru Ion de la Asia Express 2025 în rolul lui Vlad, unul dintre prietenii personajului principal.

„Sunt super-fericită să vă spun că puteți vedea trailerul filmului TATI FULL-TIME, continuarea lui TATI PART-TIME. Abia aștept să-l vedeți din 18 noiembrie, la cinema!”, a scris Eva în descrierea unei postări în colaborare cu părinții ei.

Andra și Cătălin Măruță, cei mai mari susținători ai fiicei lor

Cătălin Măruță a promovat noul film al fiicei lui și la Instagram Story, unde a felicitat-o pe Eva și întreaga echipă de producție.

„Eva, felicitări! Și felicitări întregii echipe!”, a transmis prezentatorul de la Pro TV. În filmare a fost prezent și fiul lui Cătălin, David Măruță, care și-a felicitat la rândul lui sora mai mică. Spre deosebire de părinții și de sora lui, David nu este atât de pasionat de muzică, televiziune sau actorie, ci este un împătimit al sportului. David este fan al echipei de fotbal Real Madrid și joacă în echipa de juniori a Rapidului.

De ce a avut Andra Măruță rețineri înainte de a spune da filmului „Tati part-time”

La Premiile Unica.ro 2024, de unde Eva Măruță a plecat acasă cu trofeul Young Star, pentru debutul pe marele ecran în comedia „Tati part-time”, am vorbit cu părinții ei despre frământările pe care le-au avut înainte de a-și lăsa fiica să se implice într-un proiect atât de amplu. Andra a fost cea care a avut câteva rețineri înainte de a accepta.

„Doar din perspectiva școlii. Fiind un copil atât de mic s-a pierdut aproape o lună. A fost în vacanță în prima parte a filmului. Dar ea s-a descurcat de minune. Sunt niște copii, amândoi, foarte serioși. Vrem să-i susținem în tot ceea ce-și doresc ei să facă. M-a convins soțul cu acest lucru”, a explicat Andra Măruță, la Premiile Unica.ro 2024.

Trailer „Tati full-time”

Foto: Instagram

