Ce sfat i-a dat Eva Măruță tatălui ei, Cătălin Măruță: „Pe bune?”. Este un lucru pe care mulți părinți îl fac fără să realizeze

Cătălin Măruță și-a invitat fiica de 10 ani în podcastul lui, „Acasă la Măruță”, cu ocazia celui de-al doilea film în care joacă până la această vârstă. Eva joacă unul dintre rolurile principale în filmul „Tati full-time”, continuarea comediei „Tati part-time”, care s-a bucurat de un succes răsunător în 2024. În cadrul podcastului găzduit de tatăl ei, Eva a fost pusă să-i ofere un sfat părintelui ei.

Ce sfat i-a dat Eva Măruță tatălui ei, Cătălin Măruță

Eva Măruță i-a dat nu unul, ci două sfaturi tatălui ei, Cătălin Măruță, în podcastul lui, „Acasă la Măruță”. Deși inițial a ezitat, crezând că nu are niciun sfat pentru tatăl ei, actrița de doar 10 ani i-a oferit prezentatorului de la Pro TV două sugestii.

„Să te bucuri de viață, să-ți trăiești viața. (râde)”, i-a spus Eva Măruță tatălui ei.

„Cum adică? Nu fac asta?”, a întrebat Cătălin Măruță.

„Da, dar trebuie mai mult! Să te bucuri de momentele mici. Și, și, și, să nu mai stai pe telefon!”, a continuat fiica prezentatorului TV.

„Dar nici nu mai stau pe telefon în ultima perioadă așa de mult”, s-a apărat Măruță.

„Da… deloc”, a replicat Eva cu ironie.

„Mai e altceva care te enervează la mine?”, și-a mai întrebat Cătălin fiica.

„Doar asta cu telefonul, pentru că să zicem că îți spun ceva și stai pe telefon și te pierd”, a explicat Eva.

„Pe bune? Nu cred”, a insistat prezentatorul emisiunii „La Măruță”.

Andra și Cătălin Măruță, emoționați până la lacrimi de fiica lor, Eva

În cadrul aceluiași podcast, Eva Măruță și-a emoționat părinții până la lacrimi. Pe Andra a emoționat-o cu răspunsul ei la întrebarea „Ce ai luat de la mama ta?”.

„Să fiu punctuală, să iubesc oamenii. E prietenoasă, iubește lumea. Chiar dacă oamenii nu sunt perfecți, mama mea este. Și tu ești”, a spus Eva.

Prezentă în studio, Andra a fost surprinsă de camerele de filmat cu lacrimi în ochi.

Cătălin a continuat conversația, completând: „Vrei să-ți mai spun ce-ai mai luat de la ea? Faptul că muncești foarte mult. Știi că ea când a început să cânte avea 7 ani. Tu aveai 8 ani când ai apărut în filmul «Tati part-time»”.

„M-a lovit o emoție de nu mai știam dacă să continui sau să o iau în brațe”

La rândul lui, Cătălin s-a emoționat atunci când Eva i-a spus ce a învățat de la el. Răspunsul a atins o coardă sensibilă deoarece i-a amintit prezentatorului de lucrul pe care l-a învățat el de la tatălui lui. Constantin Măruță s-a stins din viață în vara anului trecut, la 73 de ani.

„Am întrebat-o ce simte că a luat de la mine. Mă așteptam la orice: la glume, la haos, la «nu știu, tati». Dar ea a zis simplu: «respectul». Respectul… Exact cuvântul pe care mi l-a spus și tata mie toată copilăria. Cuvântul care mi-a fost busolă. Cuvântul pe care l-am purtat cu mine în tot ce am făcut. N-am crezut vreodată că o să-l aud, peste ani, de la copilul meu. În clipa aia am râs, apoi m-am blocat, apoi m-a lovit o emoție de nu mai știam dacă să continui sau să o iau în brațe. Așa e viața, te pune să râzi și să plângi în aceeași frază”, a transmis Cătălin în mediul online.

Măruță a descris podcastul cu fiica lui drept „o bucată din sufletul lui”. Prezentatorul a mai spus și că a fost o conversație despre adevăruri spuse direct, glume și momente care ating inima.

