Andra Măruță a slăbit 10 kilograme! Artista a făcut senzație la filmările Protevelion: „Este foarte greu, dar după primele 4-5 kilograme am simțit că pot" / Exclusiv

Andra Măruță a slăbit 10 kilograme și aproape că a ajuns la silueta ideală. Jurata „Românii au talent” a fost admirată, recent, la filmările Protevelion!

Andra Măruță a făcut senzație la filmările Protevelion, cu noua ei siluetă, după ce a slăbit 10 kilograme. Artista a purtat câteva ținute spectaculoase care i-au pus în evidență talia. Reporterii UNICA.RO au aflat de la jurata „Românii au talent”, într-o pauză de filmări, că a reușit să topească kilogramele în plus datorită faptului că și-a făcut „ordine” în alimentație.

Cum a slăbit Andra Măruță 10 kilograme: „A fost o perioadă grea”

E complicat. Foarte lume presupune, nu mai presupuneți nimic, nu mai luați dietele nimănui, mergeți pe ce vi se potrivește vouă. Știu că e foarte greu. Este foarte greu. A fost o perioadă grea, dar după primele 4‑5 kilograme am simțit că pot. Până atunci, alea 4 kilograme au fost greu de dat jos și după aceea nu m-am mai oprit pentru că îmi plăcea ce vedeam”, a declarat Andra Măruță, pentru UNICA.RO.

Vedeta PRO TV nu a ținut nicio dietă drastică, după cum ne-a dezvăluit. A slăbit 10 kilograme și încă își dorește să mai scape de câteva. Momentan însă are o perioadă în care stagnează.

Andra Măruță a slăbit 10 kilograme

Nu am o dietă anume, am făcut disciplină în alimentație. Pavel e aici cu noi, la filmările Protevelion, poate să confirme, eu, la „România au talent”, mâncam, dar m-am și abținut. E o evoluție în sensul ăsta. Adică fără disciplină n-am reușit.

Artista nu vrea să se oprească aici: „Îmi doresc să mai slăbesc câteva kilograme, dar când o vrea Dumnezeu și cum o vrea”

Deocamdată am stagnat un pic. Am dat jos 10 kilograme, dar am stagnat, să știi. Îmi doresc să mai slăbesc câteva kilograme, dar când o vrea Dumnezeu și cum o vrea, că acum, de când cu filmările, am stagnat un pic, n-am mai slăbit. Dar îmi place”, ne-a mai spus cântăreața.

În această perioadă, cântăreața este prinsă cu tot mai multe filmări și concerte, dar și cu repetiții pentru spectacolele de sărbători, cele cu colinde. De Crăciun însă speră să stea acasă cu familia, iar de Revelion are deja câteva concerte programate.

„De Crăciun vom fi cu familia, așa ne dorim. De Revelion cântăm la Câmpulung Moldovenesc, cu o zi înainte undeva în Poiana. Deci o să alergăm”, a mai declarat Andra Măruță, pentru UNICA.RO.

A început numărătoarea inversă pentru cea mai așteptată petrecere a anului! PRO TV a dat startul filmărilor pentru Protevelion 2026, show-ul care își propune să întrețină atmosfera în noaptea dintre ani. Cu Raluka și Pavel Bartoș în rol de gazde și o selecție impresionantă de artiști și vedete, ediția de anul acesta va umple casele românilor cu energie, bună dispoziție, umor și momente pline de surprize.

Protevelion 2026 promite să transforme noaptea dintre ani într-un spectacol de neuitat. Cei mai în vogă artiști vor aduce pe scenă momente muzicale spectaculoase, cu hituri care vor face publicul să cânte și să danseze toată noaptea. Comedia va fi și ea la cote maxime, invitații fiind surprinși în cele mai amuzante și neașteptate situații.

