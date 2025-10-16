Ce face Andra în fiecare dimineață, imediat ce se trezește. Artista a mărturisit emoționată: „N-aș fi vrut să mă duc în zona asta”

Andra Măruță (39 ani) este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, piesele ei fiind difuzate pe toate posturile de radio. Totodată, cântăreața este și una dintre cele mai apreciate și deschise persoane din showbizul autohton, ea și familia ei fiind mai mereu în centrul atenției. Acum, vedeta a dezvăluit care este primul lucru pe care îl face imediat ce se trezește, în fiecare dimineață, fără excepție.

Ce face Andra în fiecare dimineață, imediat ce se trezește

Andra a fost invitată la Kiss FM, unde a vorbit deschis despre viața ei și despre cum arată diminețile sale cu cei doi copii ai ei, David și Eva.

Artista a mărturisit, emoționată, că primul lucru pe care îl face în fiecare dimineață este să o sune pe mama ei. Aceasta spune că obișnuiește să le spună tuturor celor dragi că îi iubește.

„Primul lucru pe care îl fac dimineața este să o sun pe mama, să o întreb ce face și cum e. Și niciun apel nu termin fără: «Mamă, te iubesc». Sau fratele meu sau sora mea… Noi suntem la vârsta la care ușor, ușor, n-aș fi vrut să mă duc în zona asta, dar pentru că înaintăm în vârstă, începem ușor să-i pierdem pe cei dragi. Și e atât de dureros… De asta insist și le spun și prietenilor mei: «Mă, spuneți-le cât sunt în viață cât de mult îi iubiți, chiar dacă știu»! Eu profit de asta și le spun cât îi iubesc”, a spus Andra la postul de radio.

Ce ritual are artista cu copiii ei

Andra dezvăluia, în urmă cu câteva săptămâni, că are un ritual pe care îl respectă în fiecare dimineață. Mai mult, artista spunea atunci că alege, de fiecare dată când are ocazia, să petreacă puțin mai mult timp în pat alături de copiii ei, David și Eva, după care își face cafeaua și se bucură de lucrurile simple care o înconjoară.

„Mi-am dat seama că eu mă bucur din orice. Am ieșit cu Kiki, cățelușa familiei, dimineața la 6.00 afară și am râs de ea cum se juca în iarbă, apoi am pregătit copiii de școală. Și mi-am dat seama cât de repede trece timpul și m-am pus puțin înapoi în pat cu ei, să mai «amânăm trezirea» împreună. Apoi mi-am făcut o cafea și am stat pe terasă… Cred că ăsta e secretul, să te bucuri de lucrurile simple. Uneori e mai greu, dar cred că totul vine din noi”, a povestit artista pe pagina ei de Instagram.

