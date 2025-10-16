Adelina Pestrițu, într-o rochie transparentă la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025. Prețul exorbitant al jachetei purtate de influenceriță

Mai multe vedete, printre care Adelina Pestrițu, Antonia și Alina Ceușan au fost prezente în prima zi a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, ce se desfășoară în perioada 15-18 octombrie 2025. Evenimentul reunește designeri, școli de modă și lideri ai industriei, într-o serie de show-uri și conferințe, organizate în mai multe locații emblematice ale Bucureștiului.

Adelina Pestrițu, într-o rochie transparentă la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

Adelina Pestrițu a ales să participe la prezentarea de modă Almaz Clothing din cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025. Vedeta a ales o ținută extravagantă, formată dintr-o rochie transparentă și o jachetă a brandului Almaz în valoare de 8.000 de lei.

Influencerița și-a completat look-ul cu mai multe coliere argintii și o pereche de ochelari de soare.

„MBBFW day 1- Almaz Runway Show 26”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram, unde și-a anunțat fanii de evenimentul la care a participat.

La rândul ei, Alina Ceușan a fost și ea prezentă la prezentarea Almaz, unde a ales o ținută formată din pantaloni scurți, bluză cu glugă și o jachetă oversize, roșie.

La eveniment au mai participat Natalia Mateuț, Adelina Chivu și Irisha, în timp ce Puya a urcat pe scenă pentru a cânta, iar Alice Cavaleru a defilat pe podium pentru brandul românesc AmiAmalia.

„A treia oară defilez pentru @amiamaliaofficial la @mbbfw_official — și încă mi se pare incredibil de special. Această colecție de basm este cu adevărat magică și abia aștept să o împărtășesc în întregime. Deocamdată, iată rochia pe care am purtat-o – cea care părea făcută special pentru mine. Sunt absolut îndrăgostită de ea. 🤍 Sunt recunoscătoare că pot continua să cresc alături de un brand care transformă poveștile în artă”, a transmis modelul pe rețelele sociale.

Antonia, cu cizme de mii de dolari

Înainte ca Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week să înceapă oficial, un eveniment al brandului Manokhi a avut loc în parteneriat cu revista Vogue Italia, unde a participat și Antonia.

Artista a ales să poarte pentru această ocazie un sacou oversize negru cu un sutien din dantelă. Însă ceea ce a atras atenția tuturor a fost perechea de cizme lungi Balenciaga Cagole, ce valorează, potrivit Libertatea, între 1.500 și 3.000 de dolari.

Antonia s-a fotografiat la panou cu influcencerițele Laura Giurcanu și Nadd Hu.

La show-ul Almaz din cadrul Bucharest Fashion Week au mai stat, în primul rând, Loredana și Adela Popescu, care au optat pentru ținute all-black.

Pe de altă parte, Irisha a purtat o ținută sexy, roșie, cu care a întors capetele. Artista a ales o bustieră de piele, alături de o pereche de pantaloni scurți din același material, peste care a pus un palton în aceeași nuanță. Aceasta și-a completat look-ul cu o șapcă tot roșie și o pereche de ochelari de soare.

Sursă foto: Instagram

