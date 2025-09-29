Adelina Pestrițu, la Marele Bal al Prinților și Prințeselor de la Monte Carlo. Cum arată rochia cu care influencerița a atras imediat atenția

Adelina Pestrițu (38 ani) a participat pe 26 septembrie, la Marele Bal al Prinților și Prințeselor de la Monte Carlo. Influencerița a fost invitată să ia parte la spectaculosul eveniment, de unde a împărtășit mai multe imagini în care apare în rochia sa strălucitoare și cu tiara pe cap.

Adelina Pestrițu, invitată la Marele Bal al Prinților și Prințeselor

Adelina Pestrițu a fost invitată la Marele Bal al Prinților și Prințeselor ce s-a desfășurat la Monte Carlo în acest weekend, iar imaginile în care într-o spectaculoasă rochie de gală au devenit virale.

Influencerița a împărtășit cu fanii ei din mediul online mai multe fotografii din această seară specială, alături de mesajul: O seară plină de strălucire și emoție la The Grand Ball of Prince and Princesses, în Monte Carlo”.

„Am trăit un vis în pași de vals, printre rochii fabuloase, zâmbete elegante și oameni care par ieșiți dintr-o poveste. O lume în care timpul se dilată, iar detaliile devin amintiri prețioase. Pentru o seară, am fost parte dintr-un basm modern unde fiecare clipă a contat. 👑 Mulțumesc, Monte Carlo, pentru magie”, a mai scris Adelina pe pagina ei de Instagram.

Influencerița, apariție spectaculoasă la Monte Carlo

Adelina Pestrițu a ales să poarte la acest eveniment special or chie parcă desprinsă din povești. Influencerița a îmbrăcat o rochie cu detalii preșioase argintii și broderie elegantă, cu trenă, care i-a scos în evidență talia.

Aceasta și-a completat ținuta cu o tiara argintie, care i-a dat aerul unei adevărate prințese.

Nu este pentru prima dată când Adelina participă la un astfel de eveniment elegant. Influencerița a mai fost invitată și la Marele Bal al Prinților și Prințeselor de la Iași, organizat pe 6 septembrie la Palatul Culturii.

