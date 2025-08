Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, petrecere spectaculoasă pentru aniversarea de 7 ani a fiicei lor, Zenaida Maria. Reacții mixte în mediul online: „Puțin exagerat…”

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au organizat o petrecere spectaculoasă pentru aniversarea de 7 ani a fiicei lor, Zenaida Maria Șteblea. Tematica evenimentului a fost inspirată de pasiunea Zenaidei pentru tenis.

Zenaida Maria Șteblea a împlinit 7 ani pe 3 august. Cu această ocazie, părinții ei, Adelina Pestrițu (38 de ani) și Virgil Șteblea (38 de ani), au organizat o petrecere fastuoasă. Evenimentul a fost intitulat „Zeny’s Grand Slam Party” și a inclus o mulțime de activități pentru invitații Zenaidei.

Cei prezenți la petrecere s-au răcorit cu limonadă și înghețată, au avut de ales între o gustare sărată, respectiv popcorn, sau un desert personalizat, și au putut participa la o mulțime de activități distractive. Evenimentul a inclus un aparat interactiv de prins ursuleți de pluș, un loc de joacă gonflabil, o ruletă, un stand unde îți puteai personaliza propria șapcă și o zonă special amenajată pentru coafat. La petrecere au fost prezenți și mai mulți animatori, printre care și unul îmbrăcat în jucăria-fenomen Labubu. Evenimentul s-a încheiat cu un foc de tabără.

„Zeny’s Grand Slam Party! Pentru cea de a 7-a aniversare a Zenaidei am ales o tematică inspirată fix din pasiunile ei. Ne-am dorit să se regăsească în fiecare detaliu gândit pentru această petrecere și se pare că am și reușit. Dovada este că, la finalul zilei, Zeny a spus că a fost cea mai frumoasă zi. Am văzut-o cum se bucură de fiecare moment gândit și pregătit special pentru ea și prietenii ei. A fost în extaz pe tot parcursul petrecerii.

Ca părinți, nu avem ce să ne dorim mai mult, decât să ne vedem copilul fericit. Suntem extrem de încântați că alături am avut aceeași echipă de profesioniști, care au muncit foarte mult pentru ca această petrecere să fie una reușită. La mulți ani, Zeny cea minunată! Te iubim enorm!”, a scris Adelina Pestrițu în mediul online.

Reacții pro și contra pe rețelele sociale

Postarea Adelinei Pestrițu despre aniversarea Zenaidei are peste 10.000 de aprecieri și peste 100 de comentarii cu urări de „La mulți ani!” și complimente pentru petrecerea spectaculoasă.

Printre toate comentariile pozitive s-au strecurat și câteva persoane care au considerat evenimentul mult prea fastuos pentru o aniversare de 7 ani.

„La șapte ani puțin exagerat…”, a comentat cineva pe Facebook.

„Pentru cei care au bani destui nu sunt exagerate la nicio vârstă asemenea party-uri / fițe / mofturi. Să fie sănătoși și ei și noi. Fiecare să-și vadă de ale sale”, a replicat cineva la comentariul de mai sus.

„Scuze că te întreb! Simți că merită toată cheltuiala asta pentru un copil de numai 7 ani? Simți că prin petreceri fastuoase îi oferi totul copilului tău? Oare nu este prea mult? Oare părinții noștri au putut să ne ofere asta? Oare sunt copiii mai fericiți acum, deoarece părinții le oferă peste măsură în zilele noastre și nu mai știu să aprecieze lucrurile simple, dar frumoase? Mi-ar plăcea să vorbești public despre aceste aspecte”, a fost un alt mesaj primit de Adelina Pestrițu pe Instagram.

Foto: Instagram/@adelina.pestritu

