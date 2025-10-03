Prin ce momente dificile a trecut Andra Măruță, în urmă cu mai mulți ani. Mama ei a ajuns la operație de urgență

Andra Măruță a fost invitată în podcastul moderat de Teo Trandafir și a povestit despre momentele mai puțin plăcute din viața ei. Artista a vorbit despre momentul în care mama ei a trebuit să fie operată de urgență, totul după un control de rutină. Iată cum s-a întâmplat totul.

Mama Andrei, operată de urgență în urma unui control de rutină

Andra Măruță a vorbit despre câteva lucruri personale, pe care publicul larg nu le știe. Artista a povestit cum mama ei a trebuit să fie operată de urgență după ce a aflat că are o tumoră pe un rinichi, după un simplu control de rutină.

Totul s-a întâmplat în 2007, iar momentul a fost unul extrem de dificil pentru familia ei. Ea și-a sunat frații și i-au fost alături mamei lor. Acum, femeia se simte bine.

„Atunci a fost un episod din ăsta. Ne-am trezit, ne-am dus la un set de analize cu mama și i-a făcut și un ecograf. Și doamna doctor a spus că de urgență trebuie să mergeți la Fundeni să vă opereze, că aveți o tumoră de 15 cm pe un rinichi. A doua zi ne-am dus și a zis bun, rămâneți că vă operez. Ea a tot a avut dureri și a luat pastile de durere, noi nu am știut”, a spus Andra Măruță.

A stat în spital mai multe săptămâni

Artista a spus că mama ei acuza dureri de spate, însă ea și frații ei credeau că e de la stat în picioare. Femeia a ajuns la doctor, care a oprit-o în spital pentru a o opera. Operația a fost extrem de complicată, pentru că medicii au fost nevoiți să îi extirpe un rinichi. Ea a petrecut Paștele în spital, recuperarea fiind foarte complicată, a povestit Andra.

„Mă doare spatele, spunea. Ea credea că e de la cum a făcut mâncare și a stat mult în picioare, nu ne-am sesiza\t că ar fi ceva, până când doamna asta ne-a deschis ochii. Era înainte de un Paște, ceva de genul ăsta și ne-am dus. Dimineața a văzut-o domnul doctor și a zis bun, rămâi că te operez. I-am sunat pe frații mei, erau la Cluj toți. Eu aveam concerte zilele alea.

Doamne, am simțit că îmi cade cerul peste mine. Dar au venit frații și am simțit că de asta e frumos să ai frați, că împart durerea, că nu o mai duc singură eu, toată durerea. Cât am fost plecată, au stat surorile mele cu ea, multe săptămâni în spital, că recuperarea a fost…

Știu că a prins Paștele, noi am stat două-trei săptămâni. A fost oo operație imensă, i-a extirpat și un rinichi. Acum ne confruntăm cu altă situație, că după 17-18 ani de trăit cu un rinichi, trebuie să ai mare grijă cu alimentația. Ne rugăm să fie bine”, a povestit Andra Măruță.

