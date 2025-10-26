Dieta Ioanei State. Cum a reușit comedianta să scape de kilogramele în plus în doar cinci luni: „A fost un proces greoi”

Ioana State (34 ani) a reușit o transformare incredibilă! Comedianta a slăbit în doar 5 luni 17 kilograme, iar acum are o siluetă la care orice femeie visează. Deși inițial nu a vrut să vorbească despre acest proces din viața ei, acum, actrița a dezvăluit cum a reușit să scape de kilogramele în plus, fără a se înfometa sau a merge la sală.
În show-urile ei de stand-up, Ioana State obișnuiește să facă glume pe seama kilogramelor sale în plus, însă acum acest subiect poate deveni istorie. Și asta pentru că acum are o siluetă impecabilă, reușind să scape de 17 kilograme.
Ioana State a explicat că a făcut niște alegeri mai sănătoase în privința alimentației, astfel că procesul de slăbire a fost unul natural.
„De pe la final de aprilie, început de mai, am zis: „hai să o iau treptat. Să încerc să mănânc sănătos. Care sunt chestiile cele mai rele? Zahărul, făinoasele…”. Mai auzisem și pe la prietene de gluten. Am început să evit și glutenul, neavând o intoleranță”, a afirmat Ioana.
Comedianta a mărturisit că renunțarea la pâine și alcool nu a fost o problemă pentru ea și de fiecare dată când își comanda mâncare, alegea preparate sănătoase în locul celor de tip fast-food.
„Știam că este responsabil de balonare. Am căutat să mănânc cât mai sănătos, (…). Oricum eu nu eram cu pâinea, cu alcoolul nu am avut niciodată o rutină în care să consum în fiecare weekend sau seara, nu îmi place… Am băut mai multă apă decât beam. Chiar și când îmi comandam de pe aplicațiile de delivery prânzul, mă gândeam „de ce să îmi iau pizza sau paste, mai bine îmi comand edamame cu somon”. A fost un proces greoi. Am pierdut vreo 17 kilograme în cinci luni și jumătate, dar sănătos. Niciodată de când mă știu nu am slăbit atât de sănătos. Se simte cumva și la piele. E un rezultat de care sunt mulțumită prin prisma modului cum l-am obținut… Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”, a mai spus Ioana State.
