Cum arată apartamentul în care locuiesc Vlad Gherman și Oana Moșneagu: „Nu cred că există o zi în care să nu mă gândesc la cum să renovez”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu locuiesc într-un apartament de două camere din București. Actorii au planuri să se mute într-un apartament mai mare sau, de ce nu, chiar într-o casă.

Imagini din apartamentul în care locuiesc Vlad Gherman și Oana Moșneagu

Vlad Gherman (32 de ani) și Oana Moșneagu (35 de ani) locuiesc într-un apartament intim și primitor, pe care l-au amenajat în culori deschise și calde.

Ușa de la intrare se deschide direct în living, unde cuplul a optat pentru o canapea bej cu țesătură din velur, o comodă TV și o măsuță de cafea. Totodată, în încăpere se mai regăsesc o comodă neagră cu spații goale pentru depozitarea de cutii și un dulap cu oglinzi pe uși, pentru a crea senzația unui spațiu mai mare. Din încăpere nu lipsesc tablourile și fotografiile de familie, care oferă căldură și personalitate locuinței.

Dormitorul este la rândul lui amenajat în culori deschise. Cuplul a optat pentru un mobilier într-un mix de lemn și alb, perdea albă și draperii albastre. La fel ca în living, și în această încăpere se regăsesc fotografii cu perechea și plante, care conferă un plus de farmec și individualitate.

„Nu cred că există o zi în care să nu mă gândesc la cum să renovez apartamentul ăsta. Spre exemplu tot peretele ăsta (pe care se află patul din dormitor – n.red.) l-aș transforma într-o junglă, adică aș pune plante peste plante, până aș stârni o ploaie tropicală în dormitor”, spune Vlad Gherman într-un videoclip de pe rețelele sociale.

Deși este priceput în bucătărie și a împărtășit de-a lungul timpului mai multe rețete în mediul online, actorul nu a arătat imagini de ansamblu din bucătăria sa.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu își doresc să se mute într-un spațiu mai mare

În 2023, la Fresh by Unica, Vlad ne mărturisea că el și Oana au investit în patru garsoniere practice și frumos amenajate de proprietarii anteriori.

„Suntem business, gata, nu mai suntem actori. (râde) Vrem să ne mai luăm, dacă Doamne-ajută merge bine, și în anul următor. Ne dorim să avem o oarecare siguranță pentru că ăsta e adevărul. În meseria noastră, astăzi ești, mâine poți să nu mai fii. E bine ca atunci când ești pe val să profiți de fiecare oportunitate. Ne dorim și să ne găsim ceva al nostru. (…) E un pas important pe care trebuie să-l facem. Ne gestionăm banii astfel încât să reușim să cotizăm amândoi. Nu ne-am hotărât dacă ne dorim casă sau un apartament cu trei-patru camere, nimic sub. Sumele sunt exorbitante și e foarte greu. E o decizie importantă pentru că e vorba de foarte mulți bani la mijloc”, a dezvăluit actorul, la Fresh by Unica.

Vlad și Oana formează un cuplu din august 2021 și sunt căsătoriți din 2024. Cei doi s-au cunoscut cu mai mulți ani în urmă, la castingul pentru serialul „Fructul oprit”. Atunci însă, fiecare avea pe altcineva. Actorii au devenit un cuplu mai târziu, după ce s-au despărțit de foștii parteneri și au devenit prieteni pe platourile de filmare ale serialului „Adela”.

