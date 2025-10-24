Simona Halep, surprinsă în compania fiului unui milionar celebru de la noi. Cei doi s-au afișat la mai multe evenimente publice

Simona Halep revine în atenția publicului nu doar prin aparițiile sale publice, ci și prin parteneriatele strategice care conturează o nouă etapă în cariera sa.

Recent, fosta lideră mondială a fost fotografiată în Dubai, la un meci de baschet din Liga Adriatică, alături de directorul turneului Transylvania Open și cofondator al Sports Festival, eveniment ce va găzdui în 2026 meciul de retragere al sportivei.

Simona Halep și Patrick Ciorcilă s-au întâlnit în Dubai

Prezența Simonei Halep la meciul dintre BC Dubai și U-BT Cluj-Napoca nu a trecut neobservată. Alături de ea s-a aflat Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open și cofondator al Sports Festival, eveniment care va găzdui în 2026 meciul de retragere al sportivei. Apariția celor doi împreună a stârnit curiozitate, mai ales că relația lor profesională pare să se consolideze pe mai multe planuri.

Patrick Ciorcilă nu este doar un organizator de evenimente sportive, ci și fiul lui Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al uneia dintre cele mai mari bănci din România, instituție care o sponsorizează pe Simona Halep. Această legătură adaugă o dimensiune financiară și strategică colaborării dintre cei doi.

În urmă cu aproximativ o lună, Halep și Ciorcilă au fost văzuți împreună și în România, unde au semnat un contract prin care Sports Festival devine reprezentantul oficial al proiectelor Simonei Halep. Anunțul a fost făcut public printr-o postare pe rețelele sociale, însoțită de mesajul: „Un nou început împreună! Grupul Sports Festival o va reprezenta pe Simona Halep. De acum înainte, noi vom fi echipa care se va ocupa de proiectele ei, cu aceeași pasiune pe care am avut-o mereu urmărind-o cum scrie istorie de-a lungul carierei sale.”

Dar pe pagina de Instagram a Simonei Halep pot fi găsite mai multe fotografii în care apare alături de Patrick Ciorcilă. De la semnarea contractului cu Sports Festival până la apariții comune la evenimente sportive și întâlniri de afaceri, imaginile reflectă o colaborare constantă și bine conturată. Prezența repetată a lui Patrick în postările Simonei sugerează că relația profesională dintre ei se dezvoltă într-un cadru organizat, cu obiective clare pentru viitorul carierei ei post-competitiv.

Patrick Ciorcilă: din teren în culisele sportului

La doar 28 de ani, Patrick Ciorcilă are deja un parcurs interesant în lumea tenisului. În 2013, a fost convocat pentru meciurile României din Cupa Davis, împotriva Finlandei și Olandei, iar ulterior s-a implicat în organizarea de turnee și evenimente sportive. Experiența sa ca jucător și organizator îl recomandă ca un partener potrivit pentru Halep, mai ales într-un moment în care aceasta își redefinește direcția profesională.

Întâlnirile dintre Simona Halep și Patrick Ciorcilă nu par să fie întâmplătoare, ci parte dintr-un plan bine conturat. Cu un meci de retragere programat în 2026 și o echipă nouă care îi gestionează proiectele, Halep pare pregătită să scrie un nou capitol — unul în care performanța sportivă se împletește cu viziunea strategică.

