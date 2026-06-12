Reacția lui Toni Iuruc după apariția Simonei Halep în compania milionarului Dorin Mateiu, în Mykonos. „Doamne ajută!”

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Apariția recentă a Simonei Halep în compania cunoscutului om de afaceri Dorin Mateiu a stârnit un val de reacții în spațiul public, după ce cei doi au fost fotografiați în ipostaze relaxate pe insula elenă Mykonos. În timp ce fanii și presa mondenă speculează intens pe seama unei posibile relații între sportivă și milionarul român, reacția fostului soț al campioanei nu s-a lăsat așteptată.

Contactat de jurnaliști pentru a comenta noile imagini care fac înconjurul internetului, Toni Iuruc a oferit un răspuns scurt și extrem de tranșant. Afaceristul a ținut să lămurească definitiv poziția sa față de fosta parteneră de viață și a lăsat să se înțeleagă că trecutul a rămas bine închis în urmă.

Mesajul trimis de pe barcă pentru Simona Halep

Aflat în afara țării, Toni Iuruc a refuzat să intre în detalii sau să comenteze alegerile sentimentale ale Simonei Halep. Acesta a subliniat că este complet detașat de evenimentele din România și că își vede de propria viață, departe de agitația din Capitală.

„Sunt plecat din țară, sunt pe barcă. Să fie sănătoasă, Doamne ajută! Le doresc numai bine! Eu sunt plecat din țară și nici nu știu ce se întâmplă. Am pus punct”, a declarat Toni Iuruc, potrivit cancan.ro.

Din cuvintele sale reiese clar o atitudine de totală indiferență față de actualul anturaj al fostei jucătoare de tenis, afaceristul preferând să trimită doar un mesaj de curtoazie și să evite orice formă de polemică.

Escapada romantică din Mykonos care a declanșat speculațiile

Reacția lui Toni Iuruc vine imediat după ce Simona Halep și Dorin Mateiu au fost surprinși de paparazzi pe una dintre cele mai exclusiviste insule din Grecia. Cei doi s-au bucurat de o plimbare pe malul mării și au atras atenția prin ținutele lor asortate, în nuanțe deschise, completate de ochelari de soare. Într-unul dintre cadrele surprinse, milionarul a fost văzut în timp ce îi făcea fotografii sportivei în apropierea renumitului restaurant Spilia, un loc de întâlnire preferat de oamenii de afaceri din întreaga lume.

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Deși imaginile sugerează o apropiere evidentă, nici Simona Halep și nici Dorin Mateiu nu au oferit până în acest moment vreo declarație oficială referitoare la natura vizitei lor în Mykonos.

Un mariaj de scurtă durată, încheiat definitiv la notar

Relația dintre Simona Halep și Toni Iuruc s-a finalizat din punct de vedere legal pe data de 8 septembrie 2022. Despărțirea a luat prin surprindere întreaga opinie publică, având în vedere că decizia a fost luată cu doar câteva zile înainte ca cei doi să împlinească un an de la căsătoria civilă din septembrie 2021.

Separarea oficială, semnată de comun acord la un notar din București, a anulat automat și pregătirile pentru cununia religioasă, dar și marea petrecere nupțială care fusese programată inițial pentru data de 13 noiembrie 2022. Prin declarațiile sale recente, Toni Iuruc a demonstrat încă o dată că decizia luată atunci a fost una definitivă și ireversibilă.

Foto – Facebook

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