Cât costă să faci Paștele în hotelurile și pensiunile vedetelor. Ce oferte au Simona Halep și Monica Anghel

Monica Anghel, Gheorghe Hagi și Simona Halep au făcut publice ofertele pentru cei care vor să își petreacă Paștele la una din pensiunile sau hotelurile lor. Aceștia au pregătit pachete exclusive cu tradiții și răsfăț.

Cât costă să faci Paștele la pensiunea Monicăi Anghel

Conacul artistei Monica Anghel, situat în județul Argeș, îi invită pe oaspeți să se bucure de un Paște autentic, cu prețuri de la 2.500 lei/persoană pentru perioada 10-13 aprilie 2026. Copiii sub 4 ani beneficiază de gratuitate, iar pachetul include cazare în una dintre cele 7 camere confortabile, mic dejun, cină și o masă tradițională de Paște.

„Vă invităm să petreceți sărbătorile de Paște într-un loc în care ne-am pus tot sufletul pentru a vă face să vă simțiți «acasă». Conacul nostru se află chiar în inima Triunghiului Mănăstirilor (Nămăiești, Corbii de Piatră și Cetățuia), un loc plin de energie și liniște. Pentru noaptea de Înviere, puteți alege să mergeți la Mănăstirea Aninoasa, aflată la doar 10 minute de mers cu mașina, sau la Schitul Neagoe Basarab (la 15 minute), un loc de o profunzime aparte ce păstrează rânduiala și duhul Muntelui Athos. Dacă preferați ceva mai aproape, biserica veche din sat este la doar 500 de metri de noi, pentru o plimbare liniștită sub cerul înstelat”, a anunțat Monica Anghel.

Simona Halep așteaptă turiștii la Poiana Brașov

Pentru iubitorii de munte și atmosferă cozy, hotelul de patru stele al Simonei Halep din Poiana Brașov este locul perfect. Pachetul pentru perioada 10-13 aprilie costă 380 de euro/persoană și include cazare cu mic dejun, preparate tradiționale de Paște (ouă roșii, pască, drob, cozonac și vin roșu), acces la zona SPA & Sala de Fitness și o seară memorabilă în jurul focului de tabără, cu vin fiert.

„În prag de primăvară, când Poiana Brașov își recapătă tihna și muntele respiră liniște, Paștele la hotel vine o invitație la rafinament, tradiție și bucurii trăite pe îndelete. Te așteptăm într-un refugiu elegant, unde diminețile încep domol, cu mic dejun inclus, arome proaspete și priveliști care îți dau timp să te reconectezi cu tine și cu cei dragi”, transmit reprezentanții hotelului.

Paște la malul mării, la hotelul lui Gheorghe Hagi

Pentru cei care tânjesc după briza mării, hotelul lui Gheorghe Hagi de la Constanța oferă un pachet special pentru perioada 11-13 aprilie. Prețul de 678 de euro/persoană include o experiență completă: tur ghidat la Cazinoul din Constanța pe 11 aprilie (transport inclus), cină festivă, prânz Pascal cu muzică live pe 12 aprilie, ouă roșii, cozonac și vin în noaptea Învierii.

Cei mici se pot bucura de activități speciale, precum vânătoarea de ouă și ateliere de încondeiat. Mai mult, turiștii au acces gratuit la spa, pentru momente de relaxare completă.

Paștele 2026 se apropie, iar vedetele din România își deschid porțile pentru a oferi experiențe de neuitat celor care își doresc să petreacă sărbătorile într-un cadru de poveste. Fie că visați la un conac pitoresc, la liniștea munților sau la briza mării, există opțiuni de lux care să vă transforme vacanța într-o amintire prețioasă.

Sursă foto: Facebook, Instagram

