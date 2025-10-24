„Aș fi dat orice să am părinți homosexuali!” Artista noastră face mărturisiri șocante despre cea mai grea perioadă din trecutul ei

Este una dintre cele mai apreciate figuri din lumea artistică autohtonă, însă viața sa nu a fost deloc ușoară. A traversat o copilărie plină de lipsuri, sacrificii și momente dureroase, pe care le evocă adesea cu sinceritate. De data aceasta a atras atenția publicului cu o declarație surprinzătoare: a mărturisit că și-ar fi dorit să fie crescută de părinți homosexuali, considerând că aceștia i-ar fi oferit afecțiunea și sprijinul care i-au lipsit în anii fragili ai vieții.

La 6 ani a fost instituționalizată într-o casă de copii

Nadine Voindrouh a emoționat profund publicul după ce a făcut dezvăluiri sincere și dureroase despre trecutul său, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Artista a vorbit despre abandonul suferit în copilărie, despre viața într-o casă de copii și despre dorința de a fi crescută într-un mediu plin de afecțiune, indiferent de orientarea sexuală a părinților.

În mesajul său, Nadine a povestit că a fost abandonată la vârsta de șase ani și dusă într-o instituție de stat, unde a trăit în lipsa totală de afecțiune și grijă. „Nimănui nu-i păsa dacă sunt bine sau nu, dacă mi-am făcut lecțiile sau nu, dacă am mâncat, dacă mi-e frică…”, a transmis artista, subliniind singurătatea și neglijența care i-au marcat copilăria.

„Aș fi dat orice să am părinți homosexuali”

Una dintre cele mai puternice declarații din mesajul Nadinei a fost dorința ei de a fi crescută de părinți homosexuali, în contrast cu lipsa de iubire pe care a simțit-o în sistemul instituționalizat. „ Aș fi dat orice să am părinți homosexuali. Doi tați sau două mame care să mă iubească, să mă îmbrățișeze, să-mi vorbească, să își dorească să mă cunoască, să mă protejeze de toate durerile pe care viața mi le-a adus”, a completat ea, adăugând că viața ei ar fi fost cu totul diferită dacă ar fi avut parte de un astfel de sprijin emoțional.

„Orfanii ar trebui să aibă ultimul cuvânt!”

Nadine a transmis un mesaj puternic în favoarea dreptului orfanilor de a decide cine le poate fi părinte, criticând vocile care se opun familiilor formate din persoane de același sex. „Orfanii ar trebui să aibă ultimul cuvânt dacă homosexualii le pot fi părinți, nu cei care nu au habar ce înseamnă să ți se pară mai ușor să-ți iei zilele, decât să trăiești nedorit de nimeni…”, a mai transmis.

Mesajul artistei este și o reflecție asupra traumei lăsate de deciziile altora, care i-au influențat viața fără să-i ofere șansa de a alege. „Atâția alții au decis pentru mine, și mi-au transformat viața în ce a fost nevoie pentru ei, nu pentru mine”, a spus Nadine, mărturisind că a fost nevoie de ani de muncă interioară pentru a se vindeca de rănile trecutului.

Nadine a trăit într-o sărăcie lucie mulți ani

Nu este prima oară când Nadine vorbește despre traumele din copilărie, aducând în prim-plan o perioadă marcată de lipsuri și suferință. Artista a crescut în condiții extrem de dificile, luptând zi de zi pentru supraviețuire. După ce și-a pierdut mama la doar șase ani, a fost dusă într-un centru de plasament, întrucât bunica sa, rămasă singura rudă apropiată, nu avea posibilitatea să o întrețină. Tatăl ei plecase definitiv în Congo, lăsând-o fără sprijin părintesc. Mai târziu, o mătușă a preluat responsabilitatea, însă viața Nadinei a continuat să fie o luptă constantă cu sărăcia.

„Sărăcia îmi ajunsese la os. Am avut ani de zile în care nu exista săptămână în care să nu mă duc să cer un ou sau o pâine, iar vecinii nici să nu deschidă. Nu-mi permiteam să cumpăr haine, să plătesc biletele la trenuri, pentru a merge în ţară, la festivaluri, şi m-am angajat. Aveam 13 ani. Am făcut curat în curţile oamenilor, adunam iarba. Pentru a face nişte bani, am fost vânzătoare la metrou. Oamenii mă priveau cu dispreţ fiindcă, deseori, se întâmpla să am păduchi sau râie şi ei să-şi ferească copiii de mine“, a povestit Nadine în cadrul emisiunii „Destine ca-n filme”, realizată de Iuliana Marciuc și difuzată pe TVR 2.

