Nadine și-a schimbat radical viața în Franța. Ce studiază împreună cu fiul său: „Uneori, el are răspunsuri pe care eu nu le am”

S-a mutat în Franța cu familia și acum trage din greu să își construiască o viață acolo, iar limba e prima prioritate. Nadine și fiul ei, Noah, iau cursuri de franceză de patru ori pe săptâmână, au început de la același nivel și împart același birou.

A plecat cu soțul și copilul cu câte o valiză şi nimic mai mult. Vedeta locuiește la o margine de pădurice, la 10 minute de mers cu maşina de primul oraş.

“Pe proprietatea unde locuiesc se mai află un cal alb şi doi măgăruşi. De când mă trezesc şi până mă culc cântă tot soiul de păsărele în rest, linişte”, povestea ea pe blog.

“Noah și cu mine, copilul meu de 12 ani, am început cursurile de franceză de la același nivel; nivelul zero”

Acum, Nadine e decisă să ducă povestea la alt nivel. “Noah și cu mine, copilul meu de 12 ani, am început cursurile de franceză de la același nivel; nivelul zero. Facem franceză de patru ori pe săptămână, fiecare lecție având o oră și jumătate. Ne facem lecțiile împreună, într-un birou împărțit în două; jumătate eu, jumătate el.

Mă uit la el și observ cât de important este pentru el să facă „școală” cu mami. Să învețe cot la cot cu mama sa”, povestește Nadine pe o rețea de socializare.

„Levitează de bucurie. Aceste situații de viață au puterea de a-i consolida stima de sine”

Vedeta recunoaște că Noah se bucură de aceste momente și nu contenește să o impresioneze.

“Uneori, el are răspunsuri pe care eu nu le am. Îl laud și parcă levitează de bucurie. Aceste situații de viață au puterea de a-i consolida stima de sine.

Scriu asta pentru a te încuraja să găsești ceva ce poți învăța alături de copilul tău sau, la fel de bine, alături de nepotul tău sau fratele mai mic. Contează enorm! Mai mult decât informația în sine contează conexiunea umană, parteneriatul cu o persoană pe care o percepem a fi semnificativă.

O astfel de relaționare consolidează puii de oameni, le face viața mai ușoară și mai frumoasă. Îi face să se simtă în siguranță, iar asta îi ajută să își construiască un viitor echilibrat și de calitate.

Nu trebuie să faci 4 ședințe pe săptămână, poate fi o singură oră, iar acea oră va face minuni!”, mai spune ea.

Nadine, dezamăgită de copiii care își duc părinții la azil

Nadine se cutremură la ideea că într-o zi ar putea ajunge într-un cămin pentru bătrâni, asta după ce în copilărie a stat la casa de copii. Vedeta nu înțege cum oamenii pot fi capabili de astfel de gesturi.

“Am stabilit cu una dintre cele mai bune prietene de-ale mele să strângem bani pentru ca la bătrâneţe să ne retragem la o casă de bătrâni undeva în Florida. Florida este recunoscut a fi un stat al vârstnicilor. Debitam cu ea că o să avem o căsuţa doar pentru noi două ( se poate!), un cumpărător personal, antrenor care să vină la căsuţă şi, evident, dacă om mai putea, să conducem şi o decapotabilă roz. Ani şi ani am ţinut-o cu acest super cămin de bătrâni pâna când astazi m-a lovit cu leuca. Azi, din senin, m-am întrebat, cum Doamne Iartă-mă ajunge un om cu familie la un cămin de bătrâni? Pentru prima oară m-a cutremurat ideea. Am asociat cu casa de copii”, recunoaște Nadine.

„Am construit o societate bolnavă”

Fosta prezentatoare se gândește cu tristețe la cei care sunt îndepărtați din propriile case și mutați în locuri străine. Pentru ea, aceasta reprezintă o societate bolnavă.

“Şi tot pentru prima oară, gândul m-a întristat. Înţeleg că viaţa e complexă şi bla-bla, dar după o viaţă de stat în casa mea, înconjurată de familie, dintr-o dată să nu mai am loc niciunde – pare cruzime. Casa regală a României are un program pentru bătrânii singuri. M-am înscris la o donaţie automată cu telefonul în urma cu câţiva ani. Niciodată nu am deschis acel newsletter. Am construit o societate bolnavă dacă vine un moment când părinţii şi bunicii noştri nu au loc în casă cu noi. Înţeleg că sunt și situatii excepţionale, dar nu fac tema acestui post”, spunea ea.

“Vreau să pun capul pe pernă ştiind că Noah, copilul meu, îşi va lua în calcul părinţii atunci când îşi va deschide aripile”

Nadine își dorește ca fiul ei să nu facă vreodată asta și să își îndrepte atenția și către ei atunci când va fi adult. Și cu dorința asta pășește prin viață.

“Vreau să pun capul pe pernă ştiind că Noah, copilul meu, îşi va lua în calcul părinţii atunci când îşi va deschide aripile. Vreau ca eu să decid dacă mă duc la cămin sau nu. Si vreau să se milogească toata familia de mine să nu mă duc, argumentându-mi de ce să stau: Că mă iubesc, că nu îi incurc cu nimic, ba dimpotrivă, că făra mine vieţile lor ar fi un dezastru… Cer prea mult după o viaţă de om? Recunosc, am întâlnit vârstnici care sunt întruchiparea Satanei – Iar Satana nu se ţine în casă”, spune Nadine.

Nadine a scăpat, cu ani în urmă, de un mare viciu

Nadine a trecut prin schimbări radicale în ultimii ani. Vedeta a recunoscut, la un moment dat, că a dus o luptă și cu alcoolul, despre care avea impresia că îi schimbă realitatea.

„Cei mai mulți oameni pe care îi cunosc au nevoie de afecțiune, dezalcoolizare, terapie, vacanță prelungită sau o reală conexiune umană. Mai toți umblă prin propriile vieți ca niște stafii. Au ajuns aici pentru că nu i-a învățat nimeni să investească în propria persoană. A investi în sine nu înseamnă haine scumpe, botox sau vacanțe exotice – investiția în sine înseamnă introspecție care, în timp, va duce la cunoaștere de sine“, mărturisea Nadine Voindrough pe o pagină de socializare.

Ea consideră, astăzi, alcoolul un drog, care nu îți poate aduce decât boală.

„Nu mai beau de câțiva ani, iar când o făceam, credeam că o fac pentru că îmi place. Detestam gustul alcoolului, însă iubeam felul în care îmi schimba realitatea. Nu știam cum să fac altfel. Azi știu. Toți în jurul meu beau ca pe ceva normal, însă acum știu că alcoolul nu este ceva normal. Este un alt fel de drog care duce la o boală lungă și agonizantă. În terapie am aflat că beam pentru a anestezia la prima mână orice formă de emoție dureroasă. De aceea dacă îți este greu fără alcool, du-te și vorbește cu un terapeut – face minuni!“, mai spune Nadine.