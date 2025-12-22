Zbor de senzație. Cum a încins Andra atmosfera la 10.000 de metri altitudine. Nu toată lumea s-a bucurat: „Nu scapă lumea de familia Măruță nici în ceruri”

Andra Măruță a făcut senzație la altitudine. Vedeta a avut concerte în mai multe orașe din țară, motiv pentru care s-a deplasat cu avionul între evenimente. Chiar și în timpul călătoriei, vedeta nu s-a oprit din cântat și a făcut spectacol printre pasagerii zborului. Iată ce a făcut Andra Măruță.

Andra, concert extraordinar în avion

Andra a postat un clip video prin care le arăta fanilor cum a decurs unul dintre zboruri. La cererea fanilor, vedeta a cântat colinde în avion. Ea a trebuit să călătorească între Bacău, București și Cluj, motiv pentru care s-a deplasat cu avionul.

Într-unul dintre zboruri, ea a fost rugată să cânte câteva colinde, așa că a luat microfonul și a început să interpeteze colinde, spre bucuria tuturor.

Vedeta a postat clipul pe TikTok, iar fanii l-au apreciat imediat.

„Dacă colindele au devenit o tradiție, ne dorim ca și cântatul în avion, în drumul spre concerte, să fie la fel. La 10.000 de metri altitudine, emoția se simte altfel, mai aproape de suflet. Mulțumim pentru eleganță, grijă și atmosfera frumoasă creată pasagerilor. O bucurie să zburăm împreună”, a scris Andra pe TikTok.

Filmulețul s-a viralizat imediat și a adunat aproape 2 milioane de vizualizări.

Pe de altă parte, Cătălin Măruță a postat și el momentul, dar pe Instagram. El a dezvăluit că în același zbor se aflau și Cosmina Boboc, câștigătoarea MasterChef și Ines Stana, câștigătoarea Trădătorii.

„Prezentatorul rămâne prezentator oriunde, chiar și la 10.000 de metri înălțime. La cererea oamenilor din avion, Andra a colindat, iar surprizele au venit una după alta: în avion erau și Cosmina, câștigătoarea MasterChef România, și Ines Stana, câștigătoarea Trădătorii. Emoție, zâmbete și bucurie deasupra norilor. Mulțumim pentru eleganța și bucuria pe care le-au creat pentru pasageri. O adevărată plăcere să zburăm cu voi”, a scris Cătălin Măruță pe internet.

Videoclipul îi arată și pe băieții de la 3 Sud Est, muzicanții Andrei, dar și pe Eva și David Măruță.

Nu toată lumea a apreciat gestul cântăreței

Oamenii din avion s-au bucurat și au cântat alături de Andra. Totuși, când Andra și Cătălin au urcat clipurile pe net, nu toți oamenii au apreciat momentul.

„Libertatea tuturor se termină unde începe a mea și a mea se termină unde începe a altora. E vorba de respectul față de toți cei care ne înconjoară. Dacă vreau să o ascult, merg la concert”, a fost părerea unui om.

„Nu scapă lumea de familia Măruță nici în ceruri”, „Dădeam în judecată compania pentru că m-a forțat să ascult o melodie”, au fost alte două comentarii critice.

