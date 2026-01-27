Andra, declarație de dragoste pentru soțul ei. Cătălin Măruță a împlinit 48 de ani: „Cel mai frumos dar al vieții mele”

Andra i-a făcut soțului ei, Cătălin Măruță, o emoționantă declarație de dragoste. Marți, 27 ianuarie, prezentatorul de televiziune a împlinit 48 de ani, iar soția lui a dorit să evidențieze legătura lor specială și rolul lui esențial în viața celor dragi.

Andra, declarație de dragoste pentru Cătălin Măruță

Cătălin Măruță, unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune din România, a împlinit 48 de ani, iar ziua aniversării a fost marcată de un gest emoționant din partea soției sale, Andra. Artista, care este cunoscută pentru naturalețea și sinceritatea sa, i-a dedicat un mesaj plin de iubire, subliniind cât de importantă este relația lor pentru întreaga familie.

„La mulți ani, iubirea mea. 🤍 Cel mai frumos dar al vieții mele e că suntem noi: o familie unită, care se ține de mână la bine și la greu, care râde mult, se sprijină și merge înainte împreună. Ești echilibrul nostru, omul care ne adună și ne dă curaj. Îți mulțumesc pentru dragoste, pentru grijă, pentru felul în care ne faci să ne simțim în siguranță. Cu tine, familia noastră e acasă. Mereu. Te iubim” a scris Andra pe rețelele sociale, alături de câteva imagini de familie.

Mesajul artistei a atras numeroase reacții din partea fanilor, care i-au felicitat pentru relația lor solidă și pentru exemplul de unitate pe care îl oferă. În fotografiile publicate, Andra și Cătălin au apărut alături de cei doi copii, Eva și David, dar și de mama prezentatorului, întregind tabloul unei familii fericite.

Schimbări importante în viața lui Cătălin Măruță

Aniversarea lui Cătălin Măruță vine într-un moment de schimbări importante în viața sa profesională. După mai bine de 15 ani la cârma emisiunii „La Măruță” de la Pro TV, această etapă se va încheia pe 6 februarie, când show-ul va fi scos din grila de programe.

«Nici Andra nu a aflat peste noapte, și ea știa lucrurile pe care le doresc și care vreau să se întâmple și noi suntem niște oameni care, indiferent de ce decizii luăm în viață, ne susținem. Așa că orice decizii ia Andra, eu o susțin, orice decizii iau eu, ea mă susține, important e să ne susținem unii pe alții», a declarat Cătălin pentru Cancan, în urmă cu câteva zile.

Deși vestea plecării lui din emisiunea „La Măruță” a generat discuții intense în media, prezentatorul a subliniat că aceasta nu reprezintă un pas înapoi, ci o schimbare asumată, motivată de dorința de a începe un nou capitol profesional.

Cătălin Măruță a lăsat să se înțeleagă că povestea lui în televiziune nu se încheie aici, iar fanii săi așteaptă cu nerăbdare să descopere ce proiecte va aborda în continuare.

