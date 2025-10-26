Adevărul din spatele transformării Andrei. Nu a fost doar o schimbare fizică, ci o problemă medicală. „Am avut un episod… De asta mi-am dorit să slăbesc!”

Andra a atras atenția publicului în ultimele luni printr-o schimbare fizică vizibilă, afișând o siluetă mult mai suplă. Deși fanii au speculat că artista a urmat o dietă-minune, adevărul este mult mai profund: slăbirea nu a fost un moft estetic, ci o necesitate medicală.

În cadrul podcastului „Gând la Gând cu Teo Trandafir”, Andra a vorbit deschis despre problemele de sănătate care au determinat această transformare.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Andra

Artista a dezvăluit că s-a confruntat cu tensiune arterială ridicată, o afecțiune care i-a pus viața în pericol și care a culminat cu un episod îngrijorător chiar în timpul unui concert. „Ei, am avut un episod, dar acum pentru că am slăbit, căci de asta mi-am dorit să slăbesc, mi-a scăzut. Eram pe tratament de tensiune și mi-au zis medicii că nu înțeleg de unde, dar că dacă voi slăbi, voi scăpa de tensiune. Și uite că de când am dat 10 kg jos, am 12 cu 8. Era 15 cu 9 tot timpul”, a mărturisit Andra în podcast.

Pilates, disciplină și sprijinul familiei

Pentru a-și recăpăta echilibrul, Andra a început să practice pilates și să adopte un stil de viață mai activ. A recunoscut că nu i-a fost ușor, mai ales din cauza poftelor alimentare, dar sprijinul soțului ei, Cătălin Măruță, a fost esențial. „Cătălin m-a ajutat foarte mult. Eu sunt foarte pofticioasă și el îmi spunea, când simțeam, să nu cedez, că e păcat. Am reușit… de ce să pun la loc?”, a spus artista.

Transformarea fizică a venit la pachet cu un nou echilibru în viața de familie. Andra a povestit că diminețile alături de Cătălin au devenit un ritual de liniște și sănătate. „După ce ducem copiii la școală, merg cu Cătălin în pădure, ne bem cafeaua împreună. Facem un pic de mișcare, ca să mai scadă tensiunea”, a mărturisit ea.

Care sunt dependențele Andrei

Andra Măruță este cunoscută nu doar pentru vocea sa excepțională, ci și pentru disciplina și echilibrul pe care le menține în viața personală. Artista a vorbit public despre rutina sa zilnică și despre două dintre dependențele care i-au influențat profund stilul de viață: iubirea și mâncarea.

„Sunt un artist tipic, disciplinat, cu o rutină bine stabilită. Mă trezesc în fiecare dimineață la 6:30 și adorm devreme”, a mărturisit Andra, subliniind că evită excesele și duce o viață ordonată. Cu toate acestea, artista recunoaște că are o dependență emoțională puternică, pe care nu o consideră nocivă, ci esențială pentru echilibrul său interior. „Nu beau, nu fumez, dar… am dependență de iubire. Nu pot să trăiesc fără afecțiunea celor dragi și, la fel, fără să ofer afecțiune”, a spus ea.

Pe lângă nevoia constantă de conexiune afectivă, Andra a vorbit și despre relația complicată cu mâncarea, o altă dependență pe care încearcă să o gestioneze. A ales să urmeze un regim de tip fasting, mâncând o singură masă pe zi, dar fără restricții drastice. „Sunt pe fasting, mănânc o masă pe zi, dar ceea ce-mi place. Altfel nu aș putea. Foarte mulți zic că trebuie să mănânci proteină, cu salată, cu nu știu ce, și e greu așa. Și îmi asum să fac un fel de fasting, mănânc o masă pe zi, dar mănânc ce-mi place”, a explicat artista.

