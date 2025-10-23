Doru Octavian Dumitru, mesaj tulburător înainte de accidentul vascular. „Ai impresia că totul în tine e gol, fără scop!” Cuvintele răscolitoare ale artistului

Cu doar două zile înainte de a suferi un accident vascular cerebral, Doru Octavian Dumitru a publicat un mesaj profund și introspectiv pe rețelele sociale, în care vorbea despre crize existențiale, epuizare emoțională și nevoia de liniște interioară.

Postarea, care acum capătă o greutate aparte, pare să fi fost un semnal de alarmă despre starea sa interioară și fizică.

Mesajul artistului înainte de a face AVC

Artistul se afla la Onești, în camera de hotel, pregătindu-se pentru spectacolul „Globariciu”, când a fost lovit de AVC. Înainte ca acest eveniment să-i schimbe cursul vieții, Doru Octavian Dumitru împărtășea cu publicul său o reflecție sinceră despre dezechilibrul dintre trup și suflet.

„Acumulăm zilnic, iar trupul este cel care de cele mai multe ori își impune preferințele. Fără să realizăm că, de fapt, avem un comportament compulsiv pe care îl aplicăm involuntar, fie din prea multă lăcomie, fie ca formă de autotratament emoțional”, a transmis el pe Facebook.

Mesajul continuă cu o descriere a unei stări de gol interior, de pierdere a sensului, care pare să fi fost resimțită acut de artist. „Câteodată, sătul de atâtea alegeri proaste ale trupului în care se află, sufletul decide să facă curat. Atunci apar crizele existențiale în care ai impresia că totul în tine e gol, fără scop, și că, oricât ai încerca ori acumula, nu mai găsești nicio motivație.”

În finalul mesajului, artistul îndeamnă la introspecție și la regăsirea echilibrului prin tăcere și acceptare. „Tot ce ai de făcut e să accepți a face liniște în tine pentru prima oară cu adevărat. Așa cum nu ai mai făcut-o niciodată. Liniștea să nu o cauți în exterior, ci doar în interiorul tău.”

Doru Octavian Dumitru, internat de urgență și operat după un AVC

Actorul și comediantul Doru Octavian Dumitru a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în camera de hotel din Onești, chiar înainte de a urca pe scenă pentru spectacolul „Globariciu”. A fost transportat inițial la Spitalul Județean de Urgență Bacău, apoi transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost supus unei proceduri de trombectomie, o intervenție minim-invazivă care presupune îndepărtarea unui cheag de sânge pentru a restabili fluxul cerebral.

Starea de sănătate a artistului este stabilă, potrivit echipei medicale, care a transmis că pacientul este „echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”. Intervenția a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară, iar evoluția este atent monitorizată.

Familia artistului a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, mulțumind personalului medical și fanilor pentru sprijinul moral: „Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea”. De asemenea, au anunțat că toate spectacolele programate în perioada următoare vor fi anulate sau reprogramate, inclusiv cel de la Sala Palatului din București.

În vârstă de 69 de ani, Doru Octavian Dumitru trece printr-o perioadă dificilă, dar primele semne sunt încurajatoare. Familia a cerut discreție și respect pentru intimitatea acestor momente, încurajând publicul să rămână alături de artist cu gânduri bune și rugăciuni.

