Doru Octavian Dumitru, probleme mari de sănătate. Artistului i s-a făcut rău înainte de a urca pe scenă. „Rugați-vă să depășească cu bine această încercare grea!”

Doru Octavian Dumitru trece printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere medical. În vârstă de 69 de ani, artistul a fost dus de urgență la spital după ce i s-a făcut rău chiar înainte de a urca pe scenă. Familia sa a transmis un apel emoționant către public, cerând discreție și rugăciuni pentru însănătoșirea lui.

Probleme grave de sănătate înaintea spectacolului

Incidentul s-a petrecut marți seară, 21 octombrie 2025, în Onești, unde Doru Octavian Dumitru urma să susțină spectacolul „Globariciu”. Potrivit organizatorilor, actorul a acuzat o stare de rău accentuată și a fost transportat de urgență la spitalul din localitate. Spectacolul a fost anulat, iar celelalte reprezentații programate în Buzău și București au fost suspendate până la o dată ulterioară.

Ulterior, artistul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost supus unei intervenții de trombectomie.

Reprezentanții spitalului au precizat că starea pacientului este stabilă din perspectiva parametrilor vitali și au confirmat că intervenția a fost realizată cu succes: „Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. În prezent, pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”.

Mesajul familiei: „Rugați-vă pentru el”

Într-un comunicat postat pe pagina oficială de Facebook a artistului, familia a transmis un mesaj plin de emoție: „În aceste momente, artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu, urmează să fie reprogramate”.

Familia a mai adăugat: „Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media, să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale. Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea”.

O carieră dedicată comediei și bucuriei publicului

Doru Octavian Dumitru este unul dintre cei mai apreciați comedieni din România, cu o carieră de peste patru decenii în divertisment. A devenit cunoscut pentru stilul său inconfundabil, umorul inteligent și capacitatea de a aduce zâmbete pe chipurile românilor în cele mai diverse contexte. Spectacolele sale au fost mereu sold-out, iar prezența sa pe scenă a fost sinonimă cu buna dispoziție.

În acest moment, nu se cunosc detalii exacte despre diagnosticul sau evoluția stării de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Familia a precizat că spectacolele vor fi reprogramate „cu voia lui Dumnezeu”, sugerând speranța într-o recuperare favorabilă. Publicul și colegii de breaslă au reacționat cu mesaje de susținere și solidaritate, exprimându-și dorința ca artistul să revină cât mai curând pe scenă.

Foto – captură Youtube

