Oana Roman, vizibil deranjată de glumele la adresa ei din show-ul „La bine și la roast”. Vedeta a oprit comedianții ca să le dea replica: „Nici să mă plătești!”

Oana Roman a participat la emisiunea „La bine și la roast” de pe Pro Tv, unde invitatul principal a fost prietenul ei vechi Cătălin Botezatu. Vedeta a fost luată și ea peste picior, așa cum și ea a avut ocazia să le întoarcă glumele celor prezenți în platou. Totuși, glumele pe care vedetele și comedianții le-au făcut la adresa ei nu i-au picat Oanei chiar bine. Iată ce a făcut.
Oana Roman, supărată pe glumele de la show-ul „La bine și la roast”
Oana Roman a fost luată la roast în emisiunea dedicată lui Cătălin Botezatu. Ea a fost invitată în calitate de prietenă bună a designerului, iar alături de ea au fost prezente vedete precum Romanița Iovan, Dana Săvuică, Crina Abrudan sau Bianca Drăgușanu, iar surpriza de final a fost reprezentată de invitata specială Tania Budi.
Pe cealaltă parte, conform formatului emisiunii, au stat comedianții, iar printre numele prezente s-au numărat: Alexandru Minculescu, Dan Badea, Ioana Luiza, Dan Frânculescu sau Sorin Pârcălabu.
Formatul emisiunii presupune ca fiecare membru prezent să fie luat la roast și să ia la roast fiecare participat cu câte una, două glume. A fost și cazul Oanei Roman, care știa ce presupune emisiunea și a acceptat invitația.
Totuși, când a venit vremea glumelor despre ea, vedetei i-a pierit rapid zâmbetul de pe buze. Vedeta s-a arătat vizibil deranjată de glumele pe care comedianții și unele vedete le-au făcut despre ea, făcând grimase de nemulțumire.
„Documentați-vă, fraților. Sunt profesor emerit de bune maniere. Pentru mine, numai ideea de a mă gândi să iau o scobitoare în mână îmi produce palpitație. Deci, nu, nu. Nu o să mă vezi că folosesc vreodată în viața asta o scobitoare. Este ceva ce nu are legătură cu bunele maniere și este un obiect care nu ar trebui să existe în niciun restaurant și în niciun loc public; nici acasă, când ai musafiri”, a explicat Oana Roman.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.