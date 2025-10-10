Oana Roman, vizibil deranjată de glumele la adresa ei din show-ul „La bine și la roast”. Vedeta a oprit comedianții ca să le dea replica: „Nici să mă plătești!”

Oana Roman a participat la emisiunea „La bine și la roast” de pe Pro Tv, unde invitatul principal a fost prietenul ei vechi Cătălin Botezatu. Vedeta a fost luată și ea peste picior, așa cum și ea a avut ocazia să le întoarcă glumele celor prezenți în platou. Totuși, glumele pe care vedetele și comedianții le-au făcut la adresa ei nu i-au picat Oanei chiar bine. Iată ce a făcut.

Oana Roman, supărată pe glumele de la show-ul „La bine și la roast”

Oana Roman a fost luată la roast în emisiunea dedicată lui Cătălin Botezatu. Ea a fost invitată în calitate de prietenă bună a designerului, iar alături de ea au fost prezente vedete precum Romanița Iovan, Dana Săvuică, Crina Abrudan sau Bianca Drăgușanu, iar surpriza de final a fost reprezentată de invitata specială Tania Budi.

Pe cealaltă parte, conform formatului emisiunii, au stat comedianții, iar printre numele prezente s-au numărat: Alexandru Minculescu, Dan Badea, Ioana Luiza, Dan Frânculescu sau Sorin Pârcălabu.

Formatul emisiunii presupune ca fiecare membru prezent să fie luat la roast și să ia la roast fiecare participat cu câte una, două glume. A fost și cazul Oanei Roman, care știa ce presupune emisiunea și a acceptat invitația.

Totuși, când a venit vremea glumelor despre ea, vedetei i-a pierit rapid zâmbetul de pe buze. Vedeta s-a arătat vizibil deranjată de glumele pe care comedianții și unele vedete le-au făcut despre ea, făcând grimase de nemulțumire.

Oana Roman, replică acidă pentru un comediant

La testimoniale, ea a mărturisit că unele glume i s-au părut nesărate și foarte previzibile, așa că nu au amuzat-o.

Mai mult, Alexandru Minculescu a fost întrerupt de vedetă, care a vrut să îi dea o replică pe loc. Mincu a venit o glumă tăioasă la adresa vedetei.

„Dacă Bianca Drăgușanu e creatoare de modă, înseamnă că Oana Roman e antrenoare de fitness”, a fost prima glumă a lui Minculescu la adresa Oanei Roman.

„O chestie pe care oamenii de acasă nu o știu este că prietenii o strigă pe Oana scobitoarea. Da, pentru că mereu are la ea.”

„A, nu, aici ai greșit total. Este singurul obiect pe care nu l-aș folosi nici dacă m-ai plăti”, a întrerupt Oana valul de aplauze pentru a îi da replica comediantului.

„Nu? Interesant, înseamnă că sunt fațetele bune”, a replicat Mincu.

„Oana Roman sau femeia pentru care niciun încălțător nu e în plus”, a continuat Mincu.

Oana a explicat mai târziu de ce a simțit nevoia să intervină și de ce nu se folosesc scobitorile în nicio instanță.

„Documentați-vă, fraților. Sunt profesor emerit de bune maniere. Pentru mine, numai ideea de a mă gândi să iau o scobitoare în mână îmi produce palpitație. Deci, nu, nu. Nu o să mă vezi că folosesc vreodată în viața asta o scobitoare. Este ceva ce nu are legătură cu bunele maniere și este un obiect care nu ar trebui să existe în niciun restaurant și în niciun loc public; nici acasă, când ai musafiri”, a explicat Oana Roman.

