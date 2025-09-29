Oana Roman, reacție furibundă la declarațiile lui Doctor Cezar despre rolul femeii în societate: „Văd negru în fața ochilor când aud așa inepții”

Oana Roman a avut o reacție furibundă la declarațiile lui Doctor Cezar din podcastul lui Jorge. Bărbatul a spus că femeia nu este menită să aibă o carieră, ci să se îngrijească de „cuib”.

Cum a reacționat Oana Roman după ce Doctor Cezar a spus că rolul femeilor este să se ocupe de „cuib”

Oana Roman a criticat dur afirmațiile lui Doctor Cezar din podcastul lui Jorge. Vedeta nu este de acord cu viziunea medicului, respectiv aceea că femeile nu sunt menite să aibă cariere și să aducă bani în casă, ci să se îngrijească de „cuib”. Din punctul de vedere al lui Doctor Cezar, femeile pot avea o ocupație care să le aducă bani, dar aceea trebuie să fie lipsită de stres, să fie în principal o pasiune pentru ele.

„Bărbatul trebuie să aducă banii în casă. Femeia dacă are o pasiune aduce și ea acolo, contribuie, să fie binevenit. Dar bărbatul susține planul fizic. Pe femeie nu trebuie să o doară capul de facturi. Nu trebuie să aibă grijă, stres material. Nu trebuie să fie stresată. Dacă face niște bani și o face lejer și are o pasiune, are o carieră, foarte bine, foarte frumos. Energia ei natural se duce către casă, către cuib”, a spus Doctor Cezar, în podcastul lui Jorge.

„Văd negru în fața ochilor când aud așa inepții”

Oana Roman a fost profund deranjată de afirmațiile lui Doctor Cezar.

„Tocmai am văzut întâmplător un dobitoc care se pretinde doctor și care e doar un ratat care dă din gură și bate câmpii pe net, care explică, așa, cu emfaza semidoctului închipuit, cum femeia e sortită să stea în cuib și să aibă grijă de casă, nu să facă bani și să aibă mare carieră. Mi se ridică părul în cap și văd negru în fața ochilor când aud așa inepții. E plin de cretini care vorbesc așa și insinuează că femeile nu au nici inteligență, nici puterea să facă lucruri mărețe, să câștige bine și să schimbe lume. Să le aducem aminte, de exemplu, că singurul om din istorie care a câștigat de două ori premiul Nobel în două domenii diferite, fizică și chimie, a fost da, o femeie. Marie Curie. Punct. Și mai sunt multe alte exemple. Atât de multe încât mintea lor de bărbați retarzi nu o poate duce”, a scris Oana Roman, la Instagram Story.

Reacțiile altor femei

Afirmațiile lui Doctor Cezar au determinat și alte femei să reacționeze.

„Simt nevoia să intervin. Studiile internaționale arată clar că relațiile funcționează mai bine atunci când ambii parteneri contribuie financiar. Femeile aduc valoare chiar și prin munca neplătită pe care o oferă prin creșterea copiilor și cele care țin de casă, dar independența economică este esențială pentru siguranță și echilibru.

Când fiecare are venituri proprii, deciziile sunt mai echilibrate, stresul scade și există o plasă de siguranță dacă relația se rupe. Ideea că doar bărbatul trebuie să fie întreținător este mai degrabă o normă învechită, nu o garanție de stabilitate. Cred că egalitatea financiară sprijină respectul și libertatea în cuplu”, a scris o femeie medic specialist obstetrică & ginecologie.

Au fost însă și multe femei care i-au dat dreptate lui Doctor Cezar. Acestea sunt de părere că a purta copii și a avea grijă de ei și de casă este deja un efort foarte mare, iar pentru a echilibra balanța bărbatul trebuie să fie responsabil de bunăstarea financiară a familiei.

„Da, frumoasă gândire, dar bărbații din generația asta pretind să câștigăm cât ei, să fim și mame și gospodine, să aducem și bani în casă și se mai și compară cu noi. Nu toți bărbații, dar majoritatea nu mai știu ce înseamnă bărbăția”, a comentat cineva în dreptul postării.

