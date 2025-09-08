Oana Roman, atac dur la adresa Adelinei Pestrițu după ce a purtat o tiară la un eveniment: „Dacă nu ești de sânge regal, nu ești Regină, Prințesă, nu pui pe cap niciodată”. Reacția influenceriței

Oana Roman a avut un atac dur la adresa Adelinei Pestrițu după ce a purtat o tiară la un eveniment. Prin intermediul rețelelor de socializare, vedeta a precizat că, dacă nu ai sânge nobil, nu ar trebui să porți tiară, decât la un bal mascat, interpretând un personaj. Iată cum a reacționat influencerița la comentariul Oanei Roman!

Oana Roman a criticat-o pe Adelina Pestrițu după ce influencerița a apărut cu tiară la un eveniment. Vedeta a spus că tiara nu e pentru oricine, ci doar pentru cei cu sânge nobil sau pentru cine joacă un personaj la un bal mascat. Ce răspuns a dat Adelina Pestrițu la mesajul Oanei Roman.

Oana Roman, atac dur la adresa Adelinei Pestrițu după ce a purtat o tiară la un eveniment

Sâmbătă, pe data de 6 septembrie 2025, Adelina Pestrițu a participat la un eveniment organizat la Palatul Culturii din Iași, unde invitații trebuiau să arate ca niște prinți și prințese. Influencerița s-a conformat tematicii și a purtat o rochie tip prințesă, accesorizată cu o tiară cu diamante.

„A fost o seară în care timpul a stat în loc. Unde regalitatea nu a fost doar un titlu, ci o stare de spirit. Unde eleganța nu a fost impusă, ci simțită. Unde fiecare clipă a strălucit mai tare decât aurul”, a scris Adelina Pestrițu pe Facebook, alături de câteva imagini de la evenimentul grandios.

Oana Roman a reacționat pe rețelele de socializare, dar fără să o menționeze direct pe Adelina Pestrițu. Vedeta a spus că, dacă nu ai sânge nobil, nu ar trebui să porți tiară, decât la un bal mascat, interpretând un personaj.

„Dacă nu ești de sânge regal și nu ești Regină, Prințesă, parte dintr-o familie regală, dacă nu ai tradiție nobilă: Nu pui pe cap tiară. Niciodată… poate doar la un bal mascat unde ești un personaj. PUNCT”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory.

Reacția influenceriței la comentariul vedetei

Adelina Pestrițu nu a ignorat comentariul Oanei Roman și a reacționat imediat, dar fără să-i spună numele. Influencerița a postat pe InstaStory o fotografie cu invitația evenimentului, unde era specificat că tiara face parte din codul vestimentar.

„Dress code: Doamne: rochii de bal sau rochii maxi până la pode cu diademă/tiară. Domni: cravată neagră, cravată neagră sau uniforme militare ceremoniale”, este mesajul scris pe invitația de la evenimentul la care Adelina Pestrițu a participat.

„O seară cu parfum de epocă, siluete imperiale și emoții nemăsurate. România devine, pentru o noapte, capitala eleganței și a visurilor nobile”, a mai scris influencerița pe Instagram, făcând referire la eveniment.

Mai multe vedete au felicitat-o pe Adelina Pestrițu pentru această apariție

Dacă Oana Roman a criticat-o pe Adelina Pestrițu, iată că mai multe vedete au felicitat-o pe influenceriță pentru această apariție de la Palatul Culturii din Iași. Printre acestea se numără Cătălin Botezatu și Alina Ceușan.

„O apariție spectaculoasă!”, a scris creatorul de modă pe Instagram.

„Măi păpușică. Superbă!”, a adăugat și Alina Ceușan.

