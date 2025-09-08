Patrick Schwarzenegger și Abby Champion, nuntă de vis pe malul lacului Coeur d’Alene, în Idaho. Cum a fost surprins tatăl lui celebru, Arnold Schwarzenegger, la eveniment

Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit. Actorul în vârstă de 31 de ani și modelul de 28 de ani și-au unit destinele într-o ceremonie intimă, desfășurată pe malul lacului Coeur d’Alene, în nordul statului Idaho, sâmbătă, 6 septembrie.

Patrick Schwarzenegger este al treilea copil din cei cinci ai lui Arnold Schwarzenegger cu Maria Shriver.

Patrick Schwarzenegger și Abby Champion, nuntă de poveste în weekend

Abby a purtat o rochie albă clasică, iar proaspătul ei soț, Patrick, a optat pentru un sacou alb de smoking și pantaloni negri eleganți.

Printre invitații de seamă s-au numărat părinții lui Patrick — celebrul Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver — precum și sora lui, Katherine Schwarzenegger Pratt, alături de soțul ei, actorul Chris Pratt. De asemenea, părinții lui Abby, Laura și Greg Champion, au fost prezenți la eveniment.

Actorul Rob Lowe a fost și el printre invitați, alături de Jason Isaacs, colegul lui Patrick din serialul „White Lotus”, unde i-a interpretat tatăl în cel mai recent sezon.

Locul ales pentru nuntă, Gozzer Ranch, are o semnificație specială pentru cuplu, fiind un loc pe care l-au vizitat de mai multe ori în trecut. Potrivit Daily Mail, acest resort exclusivist este situat pe o stâncă cu vedere panoramică asupra lacului și este preferat de multe cupluri pentru nunți de poveste.

Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au cunsocut în 2015

Povestea lor de dragoste a început în septembrie 2015, iar în februarie 2016 au devenit oficial un cuplu pe Instagram. De atunci, au colaborat în campania Calvin Klein Jeans din toamna lui 2019 și au apărut împreună în colecția de toamnă-iarnă a brandului Tommy Hilfiger.

Patrick a descris campania ca o oportunitate de a-și celebra relația într-un cadru emblematic american: „Să ne prezentăm relația într-un loc ca New York, care părea atât de frumos, autentic american, de toamnă și Central Park,” a declarat el pentru GQ.

În decembrie 2023, Patrick a cerut-o în căsătorie pe Abby pe o plajă, înconjurați de un inimioară din trandafiri roșii și petale presărate pe nisip. Cei doi au sărbătorit logodna cu un tort personalizat cu fotografia lor.

Vorbind despre planificarea nunții, Patrick a spus într-un interviu pentru GQ: „Am învățat că rolul meu este să mă asigur că ea e fericită, orice își dorește. Sunt bucuros să-mi dau cu părerea, dar în rest sunt acolo să o susțin și să mă asigur că are ziua perfectă pe care și-o dorește. Asta e treaba mea.”

