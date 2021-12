Katherine Schwarzenegger (32 de ani), fiica cea mare a lui Arnold Schwarzenegger (74 de ani), și soțul ei, actorul Chris Pratt (42 de ani), vor deveni părinți din nou.

Katherine Schwarzenegger este însărcinată cu al doilea copil. Primele fotografii cu burtica

Cuplul mai are o fiică, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt, în vârstă de un an. Prenumele Lyla are origini arăbești, însemnând „noapte”, iar prenumele Maria a fost ales în onoarea mamei lui Katherine, jurnalista Maria Shriver (65 de ani). Chris Pratt mai are un fiu, Jack (9 ani), din fostul mariaj cu actrița Anna Faris (45 de ani).

Sarcina a fost confirmată de mai multe surse în exclusivitate pentru People. Deși și-a afișat burtica la scurt timp de la apariția articolului din People, Katherine nu a făcut nicio declarație oficială despre cea de-a doua sarcină. Nici actorul nu a spus, pentru moment, nimic referitor la acest subiect.

Katherine a mamă pentru prima oară în luna august a anului 2020. Scriitoarea și actorul și-au început relația în vara anului 2018, după ce mama lui Katherine, jurnalista Maria Shriver, le-a făcut cunoștință. În ianuarie 2019, actorul a confirmat că s-au logodit, iar perechea s-a căsătorit în luna iunie a aceluiași an.

Katherine Schwarzenegger este fiica cea mare a celebrului actor Arnold Schwarzenegger și a fostei lui soții, Maria Shriver.

Cuplul are în total patru copii, două fiice și doi fii, Katherine (32 de ani), Christina (30 de ani), Patrick (28 de ani) și Christopher (24 de ani). Actorul mai are un fiu, Joseph Baena-Schwarzenegger (24 de ani), cu fosta menajeră a familiei sale, Mildred Patricia Baena.

