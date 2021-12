Artistul Enrique Iglesias (46 de ani) și fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova (40 de ani) au împreună trei copii, un fiu și două fiice, gemenii Nicholas și Lucy (4 ani), și mezina, Mary (Masha) (1 an). Pe 16 decembrie, Nicholas și Lucy au împlinit 4 ani.

Gemenii lui Enrique Iglesias au împlinit 4 ani! Ce frumoși sunt

Cu ocazia aniversării gemenilor ei, Anna Kournikova a publicat în mediul online câte două fotografii cu fiecare. Fosta jucătoare de tenis a făcut o postare separată pentru fiecare dintre cei doi. În dreptul acestora, Anna a scris doar: „4! ❤️”.

După venirea pe lume a mezinei, artistul a dezvăluit că acomodarea gemenilor cu noul membru al familiei a fost una „foarte lină”. „De fapt, iubesc ce se întâmplă. Este o diferență de doi ani și mi-a fost puțin teamă. Mă întrebam cum vor reacționa. Mai avem și doi câini (n.red.: Jack, un labrador retriever, și Max, un ciobănesc german), deci locuința noastră este haotică. Când am adus-o pe Masha acasă, mă întrebam cum vor reacționa cu toții.”

Anna și Enrique s-au cunoscut în 2001, pe platourile de filmare ale videoclipului piesei „Escape”, interpretată de artist. În trecut, artistul a spus care a fost reacția lui Nicholas și Lucy când au văzut videoclipul melodiei.

„Când îl văd cred că îi induce în eroare puțin. «Ce face mami acolo, știi, cu tati? Când a fost asta?» Este, de fapt, incredibil să le vezi expresiile. Este destul de grozav”, a declarat atunci.

În urmă cu ceva timp, vorbind despre partenera lui de viață, artistul mărturisea: „Ca oricărui alt cuplu, ni se întâmplă și nouă să trecem prin momente mai grele. Nu este totul perfect. Dar ne este bine așa cum este. Este incredibil să pot vedea ce mamă bună este. Este incredibil să vezi o mamă făcând ceea ce face ea când instinctul matern preia controlul”.

Cei doi admit că iubesc să fie părinți. „Iubesc să fiu mamă”, mărturisea Anna în vara anului 2019, pentru The Sun. „Îmi doream categoric să am copii, asta fie că aș fi rămas eu însărcinată sau aș fi adoptat. Iubesc să am grijă de oameni”, a mai spus atunci.

