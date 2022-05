EXCLUSIV! Interviu cu Patrick Schwarzenegger și Dane DeHaan, actorii din „The Staircase”, serialul bazat pe fapte reale care a zguduit lumea

Serialul „The Staircase”, bazat pe un caz real de crimă, a captat atenția tuturor în ultimele zile. Actorii Patrick Schwarzenegger și Dane DeHaan ne-au dezvăluit în exclusivitate detalii despre serial.

Patrick Schwarzenegger („Midnight Sun”, „Daniel Isn’t Real”, „Moxie”) și Dane DeHaan („The Amazing Spider-Man 2”, „The Kid”, „ZeroZeroZero”) joacă în seria limitată de „The Staircase”, de pe HBO Max, rolurile lui Todd și Clayton Peterson, cei doi fii ai scriitorului Michael Peterson, anchetat și condamnat la primul proces pentru moartea celei de-a doua soții, Kathleen Peterson.

În interviul realizat cu sprijinul HBO Max, cei doi actori vorbesc despre experiența de la filmări și dificultatea de a juca într-un proiect inspirat de o poveste reală, alături de actori celebri precum Colin Firth și Toni Collette.

Ce v-a atras la The Staircase?

Dane DeHaan: Eu știam bine documentarul încă de când a apărut și l-am revăzut atunci când au apărut noile episoade, așa că eram destul de obsedat de poveste. Îl știu pe Antonio de câțiva ani. Nu lucrasem niciodată împreună, dar amândoi lucram în New York și ne plăceau lucruri similare, așa că, atunci când a apărut ocazia, m-a umplut de entuziasm.

Patrick Schwarzenegger: Am fost foarte încântat să fac parte din acest proiect din mai multe motive. Eram fan al documentarului și îl văzusem cu familia mea la începutul perioadei de Covid. Ne uitam la episoade unul după altul și eram toți obsedați, așa că atunci când am primit e-mailul despre probă, am fost foarte încântat și atunci când am aflat cine mai era implicat în proiect, am devenit și mai încântat pentru că erau numai actori de calibru. Să lucrez cu oameni și profesioniști la acest nivel; să continui să învăț și să evoluez și să mă înconjor cu oameni care sunt cei mai buni, totul a fost un vis devenit realitate pentru mine.

Colin Firth și Patrick Schwarzenegger în serialul „The Staircase”, de pe HBO Max

Genul de poveste true crime e destul de saturat zilele astea – ce face ca The Staircase să fie special față de tot restul ofertei?

Dane DeHaan: Nu cred că „The Staircase” e doar o serie din genul true crime. Îți arată ce înseamnă să fii o familie care trece printr-un proces, în timp ce permite unei echipe să facă un documentar despre asta, despre lucrurile prin care treci. Aproape reușești să vezi în spatele culiselor – cum se face de fapt o serie de tip true crime – așa că, deși există un mister și un aspect al seriei legat de „cine e criminalul?”, vezi multe despre cum a fost făcut conținutul original și cred că asta e o perspectivă tare interesantă.

Patrick, cum l-ai descrie pe Todd?

Patrick Schwarzenegger: E greu să-l descriu pe Todd sau pe oricare alt personaj, cu bune și cu rele, pe parcursul serialului. Are loc de-a lungul a mai mulți ani, de la ce s-a întâmplat la începutul anilor 2000, până când Michael Peterson e eliberat din închisoare și multe se pot întâmpla în viața cuiva în timpul acelor 15 ani, mai ales dacă treci prin asemenea situații.

Personajul meu începe ca o persoană anume – favoritul fanilor, copilul preferat care este cel pe care te poți baza și care e de partea lui Michael înainte de moartea lui Kathleen – și pe măsură ce povestea continuă, relația se deteriorează și Clayton este cel care devine mai bun, mai serios, pe care te poți baza. Todd apoi trece printr-o etapă marcată de abuz de droguri și alcool și încearcă să își facă o viață nouă în Cabo, dar până la urmă nu poate fugi de ce s-a întâmplat și de cum l-au afectat evenimentele din trecut.

Care a fost cel mai important lucru pentru tine când vine vorba de cum l-ai interpretat?

Patrick Schwarzenegger: Unul dintre lucrurile pe care și le dorea Antonio era să nu portretizezi o persoană reală la perfecție. Nu era vorba despre imitarea sau copierea fiecărui lucru din documentar sau în viața lui Todd, el voia să aducă alte zone la lumină care nu apăruseră în documentar, cum era dinamica în familie, care erau relațiile dintre frați. Am reușit să aducem la viață lucruri care nu erau prezente în documentar; ne-a permis, ca actori, să aducem ce voiam și ce consideram noi că este corect și confortabil pentru personaj.

Citește și: Cele mai frumoase și spectaculoase ținute de la Gala Met 2022

Citește și: Regina se retrage de la toate petrecerile de sezon organizate de Palatul Buckingham

Dane, cum l-ai descrie pe Clayton?

Dane DeHaan: Clayton este fiul mai în vârstă și atunci când îl cunoaștem prima oară în serial, are un trecut cam zbuciumat și asta îi influențează relația cu familia și relația cu tatăl lui și în multe feluri, ăsta e motivul pentru care familia lui și avocații nu-l vor prea implicat în caz. Clayton are o nevoie reală să fie implicat, dar nu e neapărat dorit, așa că parcursul lui în serie este legat de cum câștigă încrederea celorlalți și cum demonstrează că s-a schimbat. Până la finalul seriei, el ajunge să trăiască o viață „normală” și va ajunge să fie cel pe care te poți baza, mai mult decât pe Todd, așa că în mod clar își inversează rolurile, dar atunci când îl cunoaștem pe Clayton, el se confruntă cu ramificațiile trecutului lui zbuciumat.

Care a fost cel mai important lucru pentru tine când vine vorba de cum l-ai interpretat?

Dane DeHaan: Am vrut pur și simplu să-l respect pe Clayton cel din scenariu, Clayton cel conturat și scris de Antonio și Maggie. Era destul de clar pentru mine că Clayton cel din viața reală nu și-a dorit vreo implicare directă în serial și a fost important pentru mine să respect acest lucru. E o persoană reală care trăiește în zilele noastre și are soție și copii și un job; nu vreau să fiu invaziv, să intru în viața lui, cum nici el nu voia să fie implicat și era foarte clar că nu voia să fie implicat.

El trecuse peste ce s-a întâmplat, așa că, din acest motiv, am vrut să respect modul în care a fost scris ca personaj. În mod clar existau imaginile din documentar și am putut de acolo să învăț cât mai multe despre subiectul meu, dar a fost important pentru mine să respect intimitatea lui Clayton și distanța pe care și-o dorea față de proiect.

Dane DeHaan în serialul „The Staircase”, de pe HBO Max

În ce moduri te-a provocat acest proiect?

Patrick Schwarzenegger: Când ai parte de provocări, ești împins să devii mai bun. Doar să lucrez cu cineva precum Colin Firth… Am avut emoții să lucrez cu cineva de asemenea calibru, dar a ajuns să fie o experiență uimitoare pentru că a fost o persoană grozavă și m-am trezit că învățam și deveneam mai bun ca actor și ca individ. În mod clar au existat scene dificile.

Una dintre primele mele scene presupunea să merg prin scena crimei și să-l găsesc pe tatăl meu. În general, nu m-am simțit incomod; Antonio a reușit să aducă la suprafață o anumită interpretare din mine, ceea ce mi s-a părut reconfortant. E bine să ai parte de un regizor care poate să articuleze ce vrea și să te ducă spre un nivel personal și profesional pentru a obține exact ce-și dorește de la tine.

Dane DeHaan: Cea mai mare provocare pentru mine a fost programul și faptul că eram o distribuție mare. Asta însemna că nu eram împreună în fiecare zi. E greu să vii pe platouri și să joci vreo două zile, apoi să ai două zile libere și să te întorci. Acum am mai mult respect pentru oamenii care își fac cariera cu apariții episodice sau recurente. E dificil să apari pe platou – unde echipa lucrează fără pauze – după o săptămână liberă și să intri din nou în energia de pe platouri. Asta a fost provocarea reală legată de această producție și a fost ceva cu care nu prea eram obișnuit.

A rămas neclar dacă Michael Peterson este un ucigaș cu sânge rece sau un bărbat nevinovat – aveați o opinie înainte de proiect și cum a fost influențată această opinie de participarea voastră la proiect?

Patrick Schwarzenegger: Opinia mea s-a schimbat de atât de multe ori! La începutul documentarului, mă gândeam: „În niciun caz el e criminalul!” și apoi, la episodul următor mă gândeam: „E imposibil să nu fie el criminalul”. Mi-am schimbat opinia de mai multe ori pe parcurs și am continuat s-o schimb în timp ce filmam la acest proiect și aflam și mai multe informații.

Dane DeHaan: Pur și simplu nu știu. Dar mă simt confortabil cu ideea că nu știu. Am dubii rezonabile legate de orice din viața mea, inclusiv această poveste, și iar, ce a fost pentru mine important a fost să înțeleg că Clayton chiar își crede tatăl când spune că nu a comis crima și că ar face orice pentru ca tatăl lui să-și dovedească nevinovăția. Asta a fost important pentru mine la serial și pe asta m-am concentrat. Nu a fost jobul meu să fiu detectiv. A fost jobul meu să înțeleg rolul lui Clayton în familie. Și el clar nu crede că tatăl lui e criminalul.

Foto – HBO Max