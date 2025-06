Ce a spus Mihai Albu despre fosta soție, Iulia Albu, după ce s-a recăsătorit: „A avut grijă”

Mihai Albu și fosta soție, Iulia Albu, au îngropat, cel puțin pentru moment, securea războiului. Dacă în trecut au avut neînțelegeri în ceea ce privea custodia fiicei lor, Mikaela, acum cei doi se bucură real unul pentru celălalt. După ce s-a recăsătorit, creatorul de pantofi a transmis un mesaj apreciativ la adresa fostei partenere de viață.

Mihai Albu, mesaj apreciativ despre fosta soție, Iulia Albu, după ce s-a recăsătorit

Mihai Albu (62 de ani) s-a recăsătorit la sfârșitul lunii mai, după mai bine de un deceniu de la divorțul de Iulia Albu (43 de ani). De la eveniment nu a lipsit fiica designerului, Mikaela, care a întors toate privirile cu ținutele alese cu ajutorul mamei sale.

La câteva săptămâni de la nunta cu Elena Nechifor (41 de ani), Mihai Albu s-a emoționat gândindu-se că a împărtășit un moment atât de special cu fiica lui, Mikaela.

,,Mikaela a fost aproape de noi. Se vedea că e foarte încântată că ne-am găsit, că suntem împreună. Toate vorbele frumoase de la ea, chiar au fost din suflet, am simțit lucrul acesta. Era foarte apropiată, tot timpul căuta prezența mea, a stat lângă mine. A fost foarte emoționată, chiar m-a strâns așa de mână, de braț, și mi-a spus: «Mă bucur tare pentru tine, tati!». Lucrul ăsta m-a emoționat. Am văzut-o și cu lacrimi în ochi, ea e foarte sensibilă. Am simțit că s-a bucurat pentru mine. Și la cununia civilă și la biserică a avut lacrimi în ochi”, a spus Mihai Albu, pentru WOWbiz.ro.

„S-a ocupat”

Cu toate că el și fosta soție, Iulia Albu, au avut mai multe neînțelegeri de-a lungul anilor, creatorul de pantofi a făcut și o declarație apreciativă la adresa mamei fiicei lui.

„A fost și domnișoară de onoare la nuntă, a fost prezentă și la cununie lângă mine. Pe Mikaela o pot considera o apariție. A arătat foarte bine. A avut grijă mama ei, a consiliat-o bine. A îmbrăcat-o frumos pe fiica mea, pe Mikaela. Tot mama ei s-a ocupat de păr și de machiaj. Eu i-am făcut încălțămintea și accesoriile”, a dezvăluit Mihai Albu, la emisiunea „Online Story by Conelia Ionescu”.

Mikaela Albu a întors toate privirile la cununia civilă și la nunta tatălui ei. La cununia civilă a purtat o rochie multicoloră, la cea religioasă o rochie neagră, iar la petrecere o rochie lungă, cu animal print. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

Foto: Instagram; Bogdan Velea; Silviu Covaci

