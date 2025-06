Bogdan Vlădău, acuzat că întreține relații intime cu participantele la retreaturile lui: „Nu a fost un incident izolat”

Bogdan Vlădău este acuzat că ar întreține relații intime cu tinerele care participă la retreaturile pe care le organizează în afara țării. Bărbatul care îl acuză a decis să vorbească despre acest lucru după ce participantele ar fi ales să păstreze tăcerea.

Bogdan Vlădău, acuzat că întreține relații intime cu participantele la retreaturile lui

Într-o postare pe rețelele sociale, Matthew Brincat, scriitor, fotograf și practicant al mai multor terapii energetice, susține că l-a auzit pe Bogdan Vlădău întreținând relații intime cu o participantă la retreaturile sale și că nu a fost un incident izolat. A doua zi, Brincat l-a confruntat pe Vlădău și, ulterior, a decis să facă adevărul public. Postarea lui Brincat a fost apreciată de fosta soție a lui Vlădău, modelul Gina Chirilă, alături de care are o fată, Katia, în vârstă de 5 ani.

„În atenția comunității Circle of Light Retreats din România. Amabilitatea pe care am avut-o față de tine a dispărut. Denebola (a doua cea mai strălucitoare stea din constelația Leul) este activă, expunând o conducere înșelătoare, intimitate artificială și costume emoționale. Este timpul ca proorocii voștri mincinoși să fie analizați“, a scris Matthew Brincat în descrierea postării.

„Acesta nu a fost un incident izolat”

Ulterior, Brincat a spus că prietenia dintre el și Bogdan Vlădău s-a sfârșit în toamna anului trecut, după ce a aflat că fostul actor are obiceiul de a întreține relații intime cu femeile care vin în retreaturile sale.

„Octombrie 2024 a fost ultima dată când am participat la retreatul vostru. Am plecat definitiv după ce s-a întâmplat în ultima noapte. Când am intrat în camera mea, l-am auzit pe organizator făcând sex cu o participantă din camera alăturată. Au circulat zvonuri, dar eu le-am ignorat. Am pus la îndoială. A fost naivitate. L-am confruntat a doua zi.

Ceea ce contează acum nu este actul în sine, ci tăcerea. Pentru cei dintre voi care au participat, și pentru cei care s-au poziționat ca facilitatori principali – în special femeile, tăcerea voastră nu a fost neutralitate. A fost aliniere. Ați știut, ați ales să rămâneți, acesta nu a fost un incident izolat. A fost un model. Nu doar că l-ați tolerat, l-ați protejat”, a declarat bărbatul.

Prima reacție a lui Bogdan Vlădău la acuzații care i s-au adus

Contactat de reporterii Spynews.ro, pentru o reacție la acuzațiile care i se aduc, Bogdan Vlădău a spus: „Nu comentez nimic. Mulțumesc frumos”.

