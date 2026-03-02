Igor Cuciuc susține că fiica lui i-a spus în vis că a fost ucisă: „Ți-a luat viața în doar 15 minute”

Igor Cuciuc susține că fiica lui, Andreea, care a încetat din viață în 2024 în timpul Balului Bobocilor, a fost ucisă cu un drog. Interpretul de muzică populară din republica Moldova și-a strigat suferința în mediul online, unde spune că a visat-o pe Andreea care i-a spus că ucigașul ei „umblă liber”.
Tragedia care a zguduit familia interpretului Igor Cuciuc continuă să răsune în inimile celor apropiați. La începutul acestui an, artistul din Republica Moldova a pierdut-o pe fiica sa, Andreea, în circumstanțe dureroase.
„Și în vis ne-ai spus, Andreea, că cel care ți-a luat zilele este încă la libertate și că tu trebuia să mai trăiești… aveai atâtea planuri. Ne-ai cerut iertare că te-ai dus la bal și că ne-ai făcut atâta durere, spunând că nu ai vrut să se întâmple asta. Floarea tatei, tu n-ai nicio vină. Drogul care ți l-au pus în pahar ți-a luat viața în doar 15 minute… Dumnezeu să te odihnească alături de sfinți. Toți colegii și prietena ta știu adevărul, iar într-o bună zi vom ieși cu toții să facem dreptate. Noi știm cum s-a întâmplat… iar dreptatea va ieși la lumină. Adevărul nu poate fi ascuns la nesfârșit. Dreptate pentru Andreea Cuciuc”, a scris Igor Cuciuc pe pagina sa de Facebook.
Ce s-a întâmplat în noaptea în care a murit Andreea Cuciuc
Într-un interviu emoționant, Igor Cuciuc a povestit cum a aflat despre pierderea fiicei sale.
„Eu am avut spectacol la Palatul Național și cred că fiica mea a decedat chiar când cântam. Au resuscitat-o 45 de minute. A fost stop cardiac și numai pulsul bătea la ea. La un moment dat i s-a făcut rău, era la masă cu toți colegii de clasă. Ea a ieșit cu două fete afară, coborând pe balustrada aia care era la restaurant, a început să amețească, să i se împăienjenească ochii, s-a așezat jos. Le-a spus fetelor: «nu mai am putere, nu mai văd nimic». Apoi a căzut în genunchi, după care a căzut într-o parte, fetele au chemat salvarea, a venit în 15-20 de minute”, a povestit interpretul de muzică populară.