Igor Cuciuc susține că fiica lui i-a spus în vis că a fost ucisă: „Ți-a luat viața în doar 15 minute”

Igor Cuciuc susține că fiica lui, Andreea, care a încetat din viață în 2024 în timpul Balului Bobocilor, a fost ucisă cu un drog. Interpretul de muzică populară din republica Moldova și-a strigat suferința în mediul online, unde spune că a visat-o pe Andreea care i-a spus că ucigașul ei „umblă liber”.

Igor Cuciuc a visat-o pe fiica lui, Andreea

Tragedia care a zguduit familia interpretului Igor Cuciuc continuă să răsune în inimile celor apropiați. La începutul acestui an, artistul din Republica Moldova a pierdut-o pe fiica sa, Andreea, în circumstanțe dureroase.

Recent, declarațiile publice ale Adrianei Ochișanu au redeschis rana, iar interpretul a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare, în care își exprimă durerea și dorința de dreptate.

„Și în vis ne-ai spus, Andreea, că cel care ți-a luat zilele este încă la libertate și că tu trebuia să mai trăiești… aveai atâtea planuri. Ne-ai cerut iertare că te-ai dus la bal și că ne-ai făcut atâta durere, spunând că nu ai vrut să se întâmple asta. Floarea tatei, tu n-ai nicio vină. Drogul care ți l-au pus în pahar ți-a luat viața în doar 15 minute… Dumnezeu să te odihnească alături de sfinți. Toți colegii și prietena ta știu adevărul, iar într-o bună zi vom ieși cu toții să facem dreptate. Noi știm cum s-a întâmplat… iar dreptatea va ieși la lumină. Adevărul nu poate fi ascuns la nesfârșit. Dreptate pentru Andreea Cuciuc”, a scris Igor Cuciuc pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Drama din viața lui Igor Cuciuc. Ce mesaj neașteptat a postat acesta, la un an de la moartea fiicei sale de 17 ani: „Pedeapsa va fi curând”

Citește și: Ce a arătat expertiza medico-legală în cazul Andreei Cuciuc. Autoritățile din Republica Moldova reacționează după acuzațiile aduse de Igor Cuciuc

Ce s-a întâmplat în noaptea în care a murit Andreea Cuciuc

Într-un interviu emoționant, Igor Cuciuc a povestit cum a aflat despre pierderea fiicei sale.

„Eu am avut spectacol la Palatul Național și cred că fiica mea a decedat chiar când cântam. Au resuscitat-o 45 de minute. A fost stop cardiac și numai pulsul bătea la ea. La un moment dat i s-a făcut rău, era la masă cu toți colegii de clasă. Ea a ieșit cu două fete afară, coborând pe balustrada aia care era la restaurant, a început să amețească, să i se împăienjenească ochii, s-a așezat jos. Le-a spus fetelor: «nu mai am putere, nu mai văd nimic». Apoi a căzut în genunchi, după care a căzut într-o parte, fetele au chemat salvarea, a venit în 15-20 de minute”, a povestit interpretul de muzică populară.

Citește și: Ioana Tufaru s-a despărțit de soț: „Nu știu unde s-a dus”. Ce se întâmplă cu fiul lor

Citește și: Eugen Cristea, dezvăluiri șocante la 10 luni de la moartea soției. „Cred că ea s-a reîncarnat în pisica primită cadou. Are ochii ei!”

Momentul în care Igor și soția lui au aflat vestea a fost de neimaginat.

„Chiar când parcam în fața localului, m-a anunțat: «Igor, a murit fata noastră». Altă fată nu mai am. Ea a fost floarea mea”, a adăugat artistul cu durere, după pierderea fiicei sale.

Igor Cuciuc nu renunță la dorința sa de a face dreptate pentru Andreea și de a expune adevărul.

„Adevărul nu poate fi ascuns la nesfârșit”, a subliniat el.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News