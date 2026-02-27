O fetiță de 11 ani din Vâlcea a fost răpusă de gripă în doar 4 zile. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva

O tragedie zguduie Vâlcea: o fetiță de 11 ani a murit în urma complicațiilor cauzate de gripă. Sezonul gripal din această iarnă a fost unul deosebit de sever, cu peste 80 de decese înregistrate.

Fetiță de 11 ani, răpusă de gripă

O fetiță de doar 11 ani din Râmnicu Vâlcea a pierdut lupta cu viața în urma unei forme agresive de gripă. După patru zile de la primul consult în cadrul Unității de Primiri Urgențe, unde fusese adusă cu simptome de viroză respiratorie, fetița a suferit un stop cardio-respirator.

„La noi a venit la cabinetul de pediatrie în urgență cu o stare generală foarte gravă, greu cooperantă, și a fost transferată la camera de resuscitare din compartimentul urgențe majore, unde în următoarele 2-3-5 minute a făcut un stop cardio-respirator, iar după manevrele de resuscitare, pacienta nu a ieșit din stop”, a declarat dr. Florin Ghiță, purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.

Acest caz tragic nu este unul singular. O femeie de 81 de ani, internată la Spitalul Județean Sibiu, a murit din cauza virusului gripal de tip A. În cazul femeii, alți factori agravanți au fost lipsa vaccinării antigripale și prezența mai multor comorbidități preexistente.

Gripa sezonieră din acest an, una din cele mai severe

Gripa sezonieră din această iarnă a fost una dintre cele mai severe din ultimii ani. Peste 80 de persoane și-au pierdut viața până acum, iar aproape 50 de cazuri severe au fost internate în spitale doar în ultima săptămână. Specialiștii subliniază că gripa nu este o simplă răceală, ci o afecțiune gravă, cu evoluție imprevizibilă. Complicațiile precum pneumoniile virale sau supra-infecțiile bacteriene pot afecta grav sănătatea întregului organism.

Vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de protecție. Medicii recomandă imunizarea nu doar persoanelor din categoriile de risc, ci tuturor celor care doresc să se protejeze de formele severe ale bolii. Până în prezent, peste 1,3 milioane de români au ales să se vaccineze antigripal.

Primele cazuri de „supergripă”,o variantă mai agresivă a virusului, au fost confirmate oficial în România încă din decembrie 2025. Virusul circula deja în alte state europene, determinând o creștere rapidă a numărului de îmbolnăviri.

Datele Institutului Național de Sănătate Publică confirmă că actualul sezon gripal a început mai devreme și este mai virulent decât în anii precedenți.

