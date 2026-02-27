Meghan Markle, apariție uimitoare cu o jachetă Zara de 400 de lei. Cum a asortat-o la o pereche de pantofi Chanel

Meghan Markle este cunoscută pentru preferința sa pentru moda de lux, însă Ducesa de Sussex a ales un stil accesibil în timpul vizitei în Iordania, purtând o jachetă Zara de doar 400 de lei la o vizită la un centru de reabilitare din Amman. Prințul Harry și soția sa, în vârstă de 44 de ani, se află într-un turneu de două zile în Iordania, la invitația Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Meghan Markle, apariție surprinzătoare

Pentru vizita din această dimineață la Centrul Național pentru Reabilitarea Dependenților, Meghan Markle a ales să poarte o jachetă gri din amestec de lână, cu cusături decorative, de la Zara, brandul spaniol preferat și de cumnata sa, Prințesa de Wales. Este a doua oară când a ales acest brand în timpul deplasării, după ce ieri a purtat un tricou kaki Zara la un meci de fotbal.

A asortat jacheta cu pantaloni negri de costum și pantofi negri cu toc, iar pentru a păstra un aspect simplu, a renunțat la obișnuitele brățări multiple sau bijuterii cu diamante. Singurele bijuterii vizibile au fost verigheta din aur și brățara Cartier Love.

Stilul vestimentar al lui Meghan Markle în timpul vizitei de două zile în Iordania, alături de Prințul Harry, s-a bazat în principal pe piese de bază (tricouri, cămăși, mocasini) în culori neutre precum kaki, negru și alb. Astăzi însă, Ducesa de Sussex a ales o piesă mai statement, purtând un palton din amestec de lână, cu guler înalt, de la Zara.

Jacheta, care costă 400 de lei și este încă disponibilă în magazine, are cusături decorative contrastante și un nasture poziționat asimetric. Compoziția este de 65% lână, 29% poliester, 6% alte fibre.

A combinat o jachetă Zara cu o pereche de pantofi Chanel

În seria sa Netflix „With Love, Meghan”, Ducesa de Sussex a vorbit despre abordarea sa în materie de modă. În al doilea episod al primului sezon, Mindy Kaling i-a spus: „Stilul tău vestimentar este unul dintre lucrurile mele preferate. Uneori văd un palton și mă întreb de unde e, intru pe site-ul Max Mara și deja e epuizat. Ne poți spune ceva despre hainele tale?”

Meghan a răspuns că îi place stilul „high-low”, adică să combine piese accesibile cu branduri de lux.

Această abordare a fost vizibilă și în timpul vizitei de astăzi, din Iordania. Meghan a mai purtat ținute Zara și la alte evenimente importante, inclusiv la Jocurile Invictus din 2023.

Vizita Ducelui și Ducesei de Sussex în Iordania s-a încheiat deja. Deși scurtă, scopul deplasării a fost, potrivit Sussex.com, de a observa modul în care țara acționează ca un centru regional pentru leadership umanitar și moral, de la parteneriatul cu Organizația Mondială a Sănătății până la rolul său în răspunsul medical la criza din Gaza.

„Provocările cu care se confruntă Iordania și regiunea sunt majore, însă la fel sunt și leadershipul, ingeniozitatea și umanitatea celor care lucrează în prima linie. Archewell rămâne dedicată sprijinirii partenerilor care pun accent pe îngrijire, demnitate și recuperare pe termen lung, precum și susținerii unui răspuns global bazat pe compasiune, curaj și acțiune”, se arăta în comunicatul oficial.

