Mirabela Dauer, transformare spectaculoasă la 77 de ani. Cum arată după ce a slăbit 14 kilograme: „Eu nu pot să țin regim, în schimb…”

Amelia Matei
.

Mirabela Dauer are 77 de ani și a reușit să facă o schimbare importantă în viața ei. Cântăreața a dat jos 14 kilograme, cu toate că a recunoscut mereu că este o persoană gurmandă și pofticioasă. Artista spune că și-a creat un obicei cu ajutorul căruia a reușit să facă această schimbare. Iată care este.

Mirabela Dauer a slăbit 14 kilograme

Mirabela Dauer a reușit să slăbească 14 kilograme și este extrem de fericită cu această schimbare. Ea nu este adepta unui regim strict sau a unei diete, pentru că este foarte pofticioasă. A reușit, însă, să își facă o rutină de la care nu se abate și care o ajută să se mențină în formă.

Artista spune că în fiecare dimineață pe stomacul gol bea apă fiartă cu lămâie. Acest obicei a ajutat-o să slăbească multe kilograme.

„Am slăbit 14 kilograme. Eu nu pot să țin regim, pentru că sunt o persoană gurmandă. În schimb, beau apă fiartă cu lămâie pe stomacul gol, dimineața. Mi s-a strâns stomacul. Mi-am propus să slăbesc. Îmi e foarte bine din toate punctele de vedere. Mi-am făcut așa un mod de viață. Când mă trezesc îmi beau apa cu lămâie și apoi trebuie să stau o oră și apoi beau cafeaua și ce mai am nevoie”, a spus Mirabela Dauer.

Obiceiul este cu atât mai sănătos, cu cât medicii recomandă să nu bei cafeaua pe stomacul gol, ci să aștepți măcar jumătate de oră. În plus, băutul apei imediat după ce te-ai trezit este un alt obicei sănătos.

A avut probleme cu rinichii în trecut

Mihaela Dauer a încercat mai multe diete. În urmă cu mai mulți ani, cântăreața vorbea despre faptul că a ținut dieta Dukan, bazată pe proteine, însă a avut mari probleme după aceasta.

Citește și: Cine a salvat-o pe Mirabela Dauer, după divorţul de bărbatul care a bătut-o până a băgat-o în spital şi care i-a luat copilul: „Eram fardată natural. Nu am avut o viață frumoasă”

„M-am săturat de diete. Nu au avut efect. Am ţinut tot ce exista, inclusiv Dukan. Da, am avut probleme, am ţinut 6 luni Dukan. Nu am avut probleme cu ficatul, ci cu rinichii. Prea multe proteine, eu şi aşa sunt mâncătoare de carne“, declara Mirabela.

Mai mult, vedeta a trecut printr-o intervenție chirurgicală, în care medicii i-au extirpat un rinichi degradat, din cauza unei tumori, în 2018.

„Dragii mei, nu m-am gândit că e o mare ştire faptul că a trebuit să suport o intervenţie chirurgicală. Da, dragilor, am trecut printr-unul dintre acele momente! De fapt, doctorii au trecut! Vă daţi seama ce se întâmpla dacă nu ieşea bine?!

Acum mă relaxez, pentru că urmează o perioadă de recuperare, ceea ce pe mine mă enervează, doar mă ştiţi cât de activă sunt! Şi în plus abia aştept să revin în faţa voastră să vă dăruiesc din sufletul meu, prin cântec.

Citește și: Mirabela Dauer, criticată dur după ce a împins un bărbat la un spectacol. Avocata artistei a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în seara respectivă: „A fost o reacție de apărare”

Asta e marea mea bucurie. Ce să facem, în viaţă trecem şi prin clipe mai dificile şi-atunci ne sprijinim pe sentimente adevărate, iar eu am avut tot sprijinul din dragostea voastră, a fanilor mei. Vă iubesc şi vă mulţumesc!”, spunea vedeta pe atunci.

