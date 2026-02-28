  MENIU  
Theo Rose, despre cea mai mare lecție învățată vreodată și despre cum arată copilăria lui Sasha: „Nu e prins între betoane"

Theo Rose, despre cea mai mare lecție învățată vreodată și despre cum arată copilăria lui Sasha: „Nu e prins între betoane"

Amelia Matei
.

Theo Rose a vorbit cu sinceritate despre cea mai mare lecție pe care a învățat-o de-a lungul vieții sale, dar și despre cum arată copilăria micuțului Sasha. Ce le-a povestit cântăreața urmăritorilor ei.

Theo Rose, despre cea mai mare lecție primită în viața ei

Theo Rose este soție, mamă și o artistă completă. Vedeta este activă pe social media, unde ține legătura cu fanii și urmăritorii ei. Sinceră, deschisă și mereu cu zâmbetul pe buze, vedeta a deschis o sesiune de întrebări și răspunsuri cu fanii ei. 

Unul dintre aceștia a vrut să afle care este cea mai mare lecție pe care a învățat-o Theo. Răspunsul a fost unul cât de poate de sincer: intuiția.

„Intuiția. Eu cred că e foarte important să-ți asculți sufletul și eu cred că am fost în acord cu intuiția mea de-a lungul timpului: am cântat ce mi-a spus mie sufletul, ce mi-a plăcut, am simțit cum am simțit eu să vorbesc, am și greșit, dar au fost niște greșeli din care am învățat.

Adică mi s-a părut tare parcursul meu ghidat de intuiție, dar în ceea ce privește oamenii, au fost câteva dăți în care mi-am sfidat intuiția grav, când mi-au puțit niște lucruri devreme și eu am stat să văd dacă o să-mi mai pută. Deci eu cred că sunt lucruri pe care le putem preveni sau încheia la timp”, a răspuns Theo Rose.

Cum arată copilăria lui Sasha

Theo Rose și Anghel Damian sunt părinții unui băiețel minunat pe nume Sasha. Cei doi nu îl postează prea mult pe internet, însă fanii se bucură ori de câte ori îl surprind prin story-urile pe care cei doi artiști pe postează pe Instagram.

Un fan a vrut să știe cum gestionează Theo Rose faptul că Sasha nu are „o copilărie întreagă cu magia vieții la sat, pe care tu ai avut-o?”

Vedeta a răspuns sincer și a mărturisit că băiețelul merge în fiecare weekend la bunici, așa că are parte de o doză de libertate care îi prinde foarte bine.

„Eu nu cred că Sasha ar trebui să aibă aceeași copilărie pe care am avut-o eu. Cred că e frumoasă copilăria lui așa cum e și cred că e norocos că totuși are ocazia să trăiască din magia vieții la sat. De la șase luni merge aproape în fiecare weekend la țară, la ai mei, și îi place foarte tare acolo, are prieteni, are grădină mare, cunoaște toate cotloanele grădinilor de prin împrejurimi, știe unde stau toți prietenii lui. E o libertate pe care îmi place că poate să o vadă cu ochii lui, că nu e tot timpul prins aici, între betoane.

