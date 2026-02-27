Ce meserie are, de fapt, Maria Pitică. Logodnica lui Oase are un job complicat

Maria Pitică și Oase au câștigat Power Couple și premiul cel mare de 50.000 de euro. Cei doi au dat dovadă de ambiție și determinare, în special în ultima probă din concurs. Cu toate că banii le prind foarte bine, Maria și Oase nu aveau probleme financiare înainte de competiție. Mai mult, concurenta face bani dintr-un job care pentru mulți ar putea părea complicat sau ciudat. Iată cu ce se ocupă Maria Pitică.

Ce job are Maria Pitică

Maria Pitică a dat dovadă de răbdare și multă determinare în competiția Power Couple. La ultima probă, ea a fost extrem de hotărâtă să câștige, lucru care i-a adus marele trofeu.

În viața de zi cu zi, tânăra are aceeași răbdare de fier, îmbinată cu o mare doză de creativitate.

Maria se ocupă cu arta digitală și cu crearea unor experiențe într-un spațiu. Mai exact, ea este artist vizual, care include o mulțime de laturi, de la pictură, desene, sculpturi, fotografii, instalații, artă digitală, etc.

Tânăra se folosește de mijloace de artă digitală și imagini sau videoclipuri pentru a transpune realitatea într-o manieră artistică. Maria își folosește propria atingere personală în lucrurile pe care le face. Recent, ea a lansat o expoziție a cărei piesă centrală a fost o creație numită „femeia din miezul nopții”.

Creațiile Mariei nu se opresc doar la ilustrații, desene, design grafic și modelare 3D, ci merge mai departe, ocupându-se de și de design și textile.

Cu banii din concurs, ea vrea să își facă proiectul „MATTELIER”, un atelier de creație în care să expună obiecte ceramice create chiar de ea, sub numele de „Cups Collection”.

„Vor fi cheltuiți, într-un fel sau altul. Cred că premiul a venit într-un moment potrivit pentru noi! Am tot așteptat și am muncit pentru noi în ultima perioadă, dar am luat-o și pe un drum nou împreună. Ne-am logodit, iar eu mi-am început afacerea. Acum o să o pun pe picioare!, a declarat Maria Pitică după terminarea Power Couple.

Cum au câștigat Power Couple

Maria și Oase au câștigat concursul Power Couple, dând dovadă de o ambiție greu de egalat.

La ultima probă, cei doi au fost nevoiți să țină o geantă plină cu greutăți în timp ce erau suspendați în poziție orizontală.

„Împreună am râs, am lăcrimat, ne-am adus aminte de lucruri, dar cel mai important este că am rezistat. Dragii mei, veți căra, ca în viață, niște bagaje: amintiri, dorințe, visuri, speranțe, mici probleme ale vieții. Greutățile sunt simbolizate de lingouri de aur, iar câștigă cuplul care rezistă cel mai mult acolo sus”, a spus Dani Oțil, anunțând proba.

Cei doi au concurat cu Marius Urzică și Simona, un cuplu la fel de ambițios, dar care a întâmpinat câteva probleme logistice în ultima etapă a competiției.

