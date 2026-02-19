Oase și Maria Pitică, eliminați de la Power Couple, înainte de semifinală

Oase și Maria Pitică au fost eliminați de la Power Couple în ediția de miercuri, 18 februarie. Cuplul a intrat la eliminare alături de Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, care au fost aleși de ceilalți concurenți să rămână în competiție.

Oase și Maria, eliminați de la Power Couple

Show-ul Power Couple de pe Antena 1 se apropie de marea finală, iar emoțiile sunt la cote maxime pentru cuplurile rămase în competiție. În ediția de aseară, concurenții au avut de luat o decizie dificilă, care a marcat eliminarea unei echipe.

Semifinala a adus în prim-plan și momente de nostalgie, când Dani Oțil, prezentatorul emisiunii, a invitat concurenții să reflecteze asupra probelor preferate. Aceste amintiri au fost încărcate de emoție, marcând legăturile și experiențele unice trăite în cadrul show-ului.

Din păcate, aseară a fost ultima seară pentru Oase și Maria Pitică, echipa care a părăsit competiția. Propusă spre eliminare alături de Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, decizia finală a fost extrem de dificilă pentru celelalte echipe. Momentul despărțirii a fost unul emoționant, Oase și Maria spunând adio colegilor cu lacrimi în ochi.

Citește și: Cine este Maria Pitică, logodnica lui Oase, de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și ce l-a învățat pe viitorul ei soț

Citește și: ADDA și Cătălin Rizea, acuzații dure la adresa lui Oase, după participarea la „Power Couple”: „Am vorbit că ne ajutăm. Când am avut nevoie de el, ne-a dat afară”

Simona și Marius Urzică, câștigătorii serii

Simona și Marius Urzică au fost desemnați câștigătorii serii, după ce au acumulat 60 de puncte la proba finală. Determinarea fostului gimnast, care a continuat competiția în ciuda durerilor de spate, a impresionat atât publicul, cât și colegii. Timpul rapid de finalizare a probei i-a plasat pe primul loc, depășindu-i pe Luiza și Cătălin Zmărăndescu, ce au obținut același punctaj.

Citește și: Ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, cel care le-a fost soț: „Plângeam și mă zbăteam de ceasul morții”

Citește și: Ian o atacă pe Delia Salchivici, după eliminarea concurentei de la Desafio: Aventura: „Numai fată bună nu e aia”

Cu o săptămână înainte de marea finală, cele trei echipe rămase – Simona & Marius Urzică, Luiza & Cătălin Zmărăndescu și Claudia & Andrei Niculae – se pregătesc pentru ultima confruntare.

Săptămâna viitoare, echipele eliminate revin în competiție pentru o nouă șansă de a lupta pentru marele premiu. Cuplul care va câștiga proba va reintra în casă și va lupta alături de ceilalți concurenți rămași în competiție, în marea finală.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Oase și Maria Pitică

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News