Oase și Maria Pitică, eliminați de la Power Couple, înainte de semifinală

Oase și Maria Pitică au fost eliminați de la Power Couple în ediția de miercuri, 18 februarie. Cuplul a intrat la eliminare alături de Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, care au fost aleși de ceilalți concurenți să rămână în competiție.
Show-ul Power Couple de pe Antena 1 se apropie de marea finală, iar emoțiile sunt la cote maxime pentru cuplurile rămase în competiție. În ediția de aseară, concurenții au avut de luat o decizie dificilă, care a marcat eliminarea unei echipe.
Semifinala a adus în prim-plan și momente de nostalgie, când Dani Oțil, prezentatorul emisiunii, a invitat concurenții să reflecteze asupra probelor preferate. Aceste amintiri au fost încărcate de emoție, marcând legăturile și experiențele unice trăite în cadrul show-ului.
Din păcate, aseară a fost ultima seară pentru Oase și Maria Pitică, echipa care a părăsit competiția. Propusă spre eliminare alături de Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, decizia finală a fost extrem de dificilă pentru celelalte echipe. Momentul despărțirii a fost unul emoționant, Oase și Maria spunând adio colegilor cu lacrimi în ochi.
Simona și Marius Urzică au fost desemnați câștigătorii serii, după ce au acumulat 60 de puncte la proba finală. Determinarea fostului gimnast, care a continuat competiția în ciuda durerilor de spate, a impresionat atât publicul, cât și colegii. Timpul rapid de finalizare a probei i-a plasat pe primul loc, depășindu-i pe Luiza și Cătălin Zmărăndescu, ce au obținut același punctaj.
Cu o săptămână înainte de marea finală, cele trei echipe rămase – Simona & Marius Urzică, Luiza & Cătălin Zmărăndescu și Claudia & Andrei Niculae – se pregătesc pentru ultima confruntare.
Săptămâna viitoare, echipele eliminate revin în competiție pentru o nouă șansă de a lupta pentru marele premiu. Cuplul care va câștiga proba va reintra în casă și va lupta alături de ceilalți concurenți rămași în competiție, în marea finală.
