Doinița Oancea, iubește din nou. „Cred că mă îndrăgostesc mai mult rațional!” Ce spune despre partenerul său

Doinița Oancea, cunoscută pentru discreția cu care își gestionează viața privată, a vorbit deschis despre relația în care se află în prezent. Deși evită să ofere detalii intime, actrița a confirmat că este implicată într-o poveste de iubire și a povestit cum a ales să își petreacă ziua de naștere alături de partenerul ei.

O aniversare petrecută la Istanbul alături de noul iubit

De ziua ei, pe 15 februarie, Doinița Oancea a ales să plece într-o scurtă vacanță la Istanbul, unde s-a bucurat de câteva zile liniștite alături de bărbatul care îi este acum alături. Actrița a confirmat că nu a fost o escapadă solo, ci una în doi.

„Am fost plecată la Istanbul, am fost câteva zile pe acolo, ne-am plimbat și ne-am întors acasă. Am fost cu iubitul meu”, a declarat Doinița Oancea pentru cancan.ro.

Chiar dacă a recunoscut relația, vedeta a subliniat că nu intenționează să ofere detalii suplimentare, deoarece partenerul ei nu își dorește expunere publică.

De ce își ține viața personală departe de ochii publicului

Actrița a explicat că preferă să păstreze discreția în ceea ce privește viața sentimentală, o regulă pe care o respectă de ani de zile. Spune că oamenii sunt curioși, dar ea alege să ofere doar informații generale.

„Știi foarte bine că de ani de zile nu-mi expun viața personală mai mult decât să dau așa niște informații generale, că oamenii sunt curioși să știe, dar nu vorbesc foarte mult pentru că este mai bine așa. Și așa va rămâne mereu, iar dacă o să simt nevoia să fac ceva adăugiri la ce am spus, o să le fac”, a explicat actrița.

Totodată, Doinița spune că se află într-o perioadă bună, se ocupă de proiectele profesionale și de cursurile de actorie pe care le susține.

Doinița Oancea a vorbit și despre modul în care percepe evoluția unei relații și despre faptul că începuturile pot fi înșelătoare. Pentru ea, adevărata compatibilitate se descoperă în timp.

„Cu cât trece timpul, putem să vedem în ce direcție evoluăm, să ne dăm seama dacă suntem sau nu compatibili, pentru că la început ne putem păcăli foarte mult. Nu poți să spui că te-ai îndrăgostit sau că e viața ta după câteva întâlniri, că nu știi, vezi după aceea ce se întâmplă acolo”, a spus actrița, completând: „Cred că mă îndrăgostesc mai mult rațional”.

Partenerul ei nu face parte din lumea artistică

Doinița a lăsat să se înțeleagă că iubitul ei nu are nicio legătură cu industria în care activează ea și că preferă să rămână în afara luminii reflectoarelor. Mai mult, statutul ei de persoană publică nu a fost neapărat un avantaj pentru el.

„Nu, nu are treabă cu zona artistică, nu-i place să apară și nu vrea să intre în zona asta. Nici faptul că eu sunt o persoană publică nu știu cât i-a convenit, dar aia este. Ce era să mai facă?!”, a spus, cu sinceritate, Doinița Oancea.

